原标题：暴雨蓝色预警 四川辽宁等6省区有大到暴雨

中国天气网讯 中央气象台7月14日10时继续发布暴雨蓝色预警：

预计7月14日14时至15日14时，辽宁东部、吉林东部、四川盆地西部、广西南部沿海、广东南部、海南岛等地的部分地区有大到暴雨，其中，四川盆地西部、海南岛南部等地局地有大暴雨（100~150毫米）；上述部分地区伴有短时强降水等强对流天气（最大小时降水量30~50毫米，局地70毫米以上），东北地区局地有雷暴大风或冰雹。

防御指南：

1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；

2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；

3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

责任编辑：吴金明