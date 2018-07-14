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四川宜宾爆燃事故致19死:现场被指与设计图不一致

四川宜宾爆燃事故致19死:现场被指与设计图不一致
2018年07月14日 10:43 澎湃新闻
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　　宜宾爆燃致19人死亡事故，官方初步调查显示该工厂未通过消防验收，设施设计专篇未审查通过就基本建成。有业内人士实地勘查事故工厂发现，现场与设计方提供的图纸对不上。

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四川江安工业园区爆燃致19人死亡

责任编辑：张玉

宜宾事故设计方
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