蔡英文称民进党很会处理经济 遭讽钱都进绿营口袋

原标题：蔡英文称民进党“很会处理经济” 网友讽：钱都进到绿营口袋

蔡英文宣称民进党“很会处理经济”被网友嘲讽（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]台湾地区领导人蔡英文13日到为民进党的候选人拉抬声势。她宣称，台当局2年多来做很多事情，对得起台湾人跟支持者，并自夸民进党“很会处理经济”，经济越来越好。对此，有岛内网友在PTT论坛上留言称，“很会拼经济，只是钱都进到民进党口袋。”、“本季最佳干话”。

据台湾“中时电子报”7月14日报道，蔡英文13日下午到台南佳里区的金唐殿揭匾。她声称，台当局两年多来做了很多事情，如“年金改革”好几个领导人要做都没做，刚当选时我们最有“本钱”来做，选择有“本钱”时做最困难的事，对台湾人有交代，而且“年金改革”已经完成，民众也不用担心年金破产。她还宣称，这两年多台当局做了很多事情，“我们对得起台湾人，对得起支持我们的人。”

蔡英文又自夸，这两年多的经济越来越好，失业是17年来的最低，当局这两年都在打拼，以前“国民党说民进党不会处理经济问题，我要跟大家说民进党很会处理经济问题，经济越来越好。”

对此，PTT论坛上的网友们却颇不以为然、“很会拼经济，只是钱都进到民进党口袋。”、“民进党 很会处理自己党内的经济问题”、“民进党的经济愈来愈好 大家都看的出来”、“又讲干话”、“空心菜：‘资进党’很会讲干话，干话会越来越多”、“很会处理人民”、“没有面包吃，去吃蛋糕啊！”

其实，这已经不是蔡英文第一次发表类似的言论。6月12日，她在出席第31届“国际证券业协会年会暨会员大会”致辞时，就曾称赞台湾”不仅失业率下降，薪资也稳定增长，经济处于过去20年来的最好状态。”当时，就有不少网民直批蔡英文“睁眼说瞎话”。有人称，茶叶蛋价格都翻几倍了，薪资才涨那么一点；还有人说，“物价涨得更快，1000元（新台币）买不到什么东西”。

有网友还贴出2018年世界竞争力排名，“台湾退居第17名、2009年来最差”的新闻，称世界竞争力评比分为“政府效能”“经济表现”“基础建设”与“企业效能”四大类，而造成台湾排名退步的原因就是这四类指标全数下滑。台当局前“行政院长”张善政也奉劝蔡英文，“不要只讲数字，这样就会脱节”。

此外，岛内亲绿媒体“美丽岛电子报”上月29日公布的一份民调也显示，对于蔡英文“20年来经济最好”的表态，有高达75.7%的台湾民众并不相信（其中51.4%很不相信），只有13.7%相信蔡英文的说法、未明确回答的有10.5%。值得注意的是，就算是民进党支持者也有54.6%的人表示不相信蔡英文此项说法。

责任编辑：张玉