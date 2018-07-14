军报刊文谈天津女医生被杀:暴力伤医被全社会唾弃

原标题：暴力伤医，不仅要受到法律严惩还应被全社会唾弃

医学再进步，也难免生命无常。纠纷、不满，都不是诉诸暴力的借口。医生守护你我的平安，却频频被迁怒而遭受暴力，法律必须“零容忍”严惩。以有效办法根除暴力伤医，还医院一方净土，也还你我的平安以希望。

——编者

前天，是一个令人痛心的日子！

武警后勤学院附属医院赵军艳医生在出诊时被3名歹徒残忍杀害，年仅47岁。

该院发布的情况通报显示，这起恶性暴力伤医事件发生于7月12日上午9时55分。赵军艳医生遇袭时奋起反抗，与歹徒搏斗，身中数刀倒在血泊当中。

经核实，犯罪嫌疑人并非赵医生收治的患者。

又是一起暴力伤医令人发指的恶性事件！人神共愤！目前，3名犯罪嫌疑人已被公安机关控制。毋庸置疑，等待他们的将是法律的严惩！

面对赵医生的厄运，许多网民不约而同地点起了“蜡烛”，摁下了“心碎”按钮，表达着痛惜的情感。事发后，天津市委市政府、武警部队及该学院党委高度重视，全力做好组织抢救、调查、处理、善后等各项工作。

近些年来，全国各地暴力伤医事件时有发生，已成为社会高度关注的热点。本应是救死扶伤的医生，却要在弥漫着暴戾之气的氛围中担惊受怕地工作，这不仅伤害了医务人员的感情，也令社会各界深深忧虑。

2018年3月14日，安徽省泾县医院赵新兵医生被歹徒捅死在工作岗位上；

2017年9月16日，湖南省东安县微创医院医生蒋绍模被捅伤致死；

2016年7月21日，河北省衡水市第四人民医院刘广跃医生在诊室内被砍身亡；

2016年5月18日，湖南省邵东县人民医院王俊医生在接诊过程中被殴打致死；

2016年5月5日，广东省人民医院陈仲伟医生被砍身亡；

2015年9月8日，江苏省徐州市胡今升医生被当场刺死；

2013年10月25日，浙江省温岭市第一人民医院3名医生在门诊为病人看病时被一名男子捅伤，其中王云杰医生因抢救无效死亡；

……

中国医院协会的一项调查表明，我国每所医院平均每年发生暴力伤医事件高达27次。医务人员躯体受到攻击、造成明显伤害的事件逐年增加。在百度输入“暴力伤医”关键词，显示有97.5万条搜索结果。

医者仁心，医生向来是一个受人尊敬的神圣职业。且不说日常的治病救人，每到灾害袭来时，每到病毒肆虐时，总是他们义无反顾地选择与危险相向而行。特别是人民军医，无论是汶川抗震救灾、还是小汤山抗击非典，哪里最危险、哪里群众最需要，他们就奔赴到哪里。他们是生命的保护神，理应受到最高的礼遇。从这种意义上来说，一个社会对医生的态度，体现了对生命的态度；不尊重医生，就是不尊重生命。

人生在世，没有任何人离得开医生，医生与患者是天然的利益共同体，伤医就是伤己。如果频频发生暴力袭击医生事件，将会导致医生不能心无旁骛地为人们看病，甚至会导致更多的优秀人才不愿从医，社会将为此付出沉重的代价。

暴力伤医，突破了法律底线，必须受到严惩。近年来，各级司法部门不断加大打击力度，形成了有力威慑。对待这种极其恶劣的违法犯罪行为，必须始终坚持零容忍，保持高压态势，必须让他们付出沉重的法律代价！

频繁发生的暴力伤医事件，背后往往是复杂的医患关系等。必须承认，医患间互相信任度不够，看病难、看病贵的问题不同程度地存在……要彻底解决这些问题，需要综合施策，需要一定的时间。

但不管如何，患者维护自身的合法权益，应当走正规途径，依法维权，绝不能丧失理性，用暴力解决问题，甚至拔刀相见。这不仅是法律问题，还是人性问题。况且，在这起暴力伤医事件中，凶手并不是赵医生的患者，赵医生被杀纯是无辜“躺枪”。

杜绝暴力伤医，是全社会所有人的共同责任，包括每名网民。前些年，每当有暴力伤医事件发生，总有个别网民强调什么“一个巴掌拍不响”等谬论，用貌似“理性”的态度借题发挥，甚至对医护人员等进行攻讦，渲染医患矛盾中的各方“原罪”。这种时候的这些错误论调，往往客观上起到的是助长伤医恶行的作用。

暴力伤医，是全社会的公敌，也应是一条任何人都不能触碰的底线！

来源：钧正平工作室；

作者：书香满心；

责任编辑：张玉