原标题：社科院报告：建议全国2030年起实行4天工作制

2018年7月13日，由中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心与社会科学文献出版社共同主办的，“休闲与美好生活：破解不平衡不充分的难题——《休闲绿皮书：2017~2018年中国休闲发展报告》发布暨研讨会”在京举办。

党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在满足人民日益增长的美好生活需要成为发展要务的当下中国，休闲发展面临重要机遇，也存在各种不足，突出地表现为：休闲时间不均衡、不充分、不自由；休闲公共产品供给不足；休闲公共设施和服务存在明显区域差别和城乡差异；特殊群体的休闲需求尚未受到重视；休闲公共政策缺位等。

绿皮书指出，休闲是美好生活的重要组成部分。在满足人民日益增长的美好生活需要成为发展要务的当下中国，休闲发展面临重要机遇，也存在各种不足。

中央电视台、国家统计局等联合发起的“中国经济生活大调查”结果显示，除去工作和睡觉，2017年中国人每天平均休闲时间为2.27小时，较三年前（2.55小时）有所减少；其中，深圳、广州、上海、北京居民每天休闲时间更少，分别是1.94、2.04、2.14和2.25小时。相比而言，美国、德国、英国等国家国民每天平均休闲时间约为5小时，为中国人的两倍。

除了休闲时间不充分之外，由于带薪休假制度尚未全面落实，我国居民休闲时间也不均衡、不自由。中国社会科学院旅游研究中心对全国2552名在业者进行的一项调查显示，40.1%的受访者表示“没有带薪年休假”，4.1%“有带薪年休假，但不能休”，18.8%“有带薪年休假，可以休，但不能自己安排”，而“有带薪年休假，可以休，且可自主安排”的仅占31.3%。由于带薪年休假制度长期没有得到有效落实，人们休假和出游的时间高度集中于法定节假日，尤其是“十一”等长假期。以2016年为例，29天的节假日中，全国接待游客量约占全年国内旅游接待人次的32%，旅游收入约占全年旅游收入的40%。根据王琪延等人的调查研究，北京市居民有业群体周休制度、法定节假日制度、带薪休假制度完全落实率分别为79.2%、59.2%、62.9%，三类休假制度均能完全享受的群体仅占34.2%。

绿皮书指出，随着中国社会经济迈入新时代，提升幸福感已成为政府决策关注的焦点。居民休闲意识的提升，休闲愈来愈成为衡量生活质量高低的关键因子。

生活质量逐步上升，休闲时间反被压缩。以居民主观幸福感和生活满意度两个指标衡量居民生活质量，根据调查数据的研究：“十二五”以来，居民生活质量逐年提升。但是国民收入提升的同时，工作时间的相应延长压缩了休闲时间。

休闲成为影响居民幸福感的关键因子。本报告通过对城乡居民分别构建计量经济模型考察休闲对居民生活质量的影响，研究表明：休闲对居民生活质量的影响显著，且休闲因素的影响程度高于收入因素。中国显著的城乡二元结构，导致城镇居民和农村居民在经济、社会、文化等各方面的发展均存在较大差距，从而导致中国城镇居民和农村居民的休闲和幸福感也呈现出明显不同的特征。

本报告的研究结论具有很强的政策含义。第一，休闲已成为影响居民幸福感和生活满意度的关键变量，且对居民幸福感及生活满意度的提升作用大于收入因素。第二，居民休闲质量仍有很大提升空间。

中国人民大学休闲经济研究中心于2017年进行的国家休假制度改革调查数据发现，北京市居民休闲需求越发旺盛，但能全部享受休假天数的群体仅占34.2%，带薪休假落实率也仅达62.9%，居民迫切需要更多的休闲时间。

从日常周休情况看，75.2%的有业群体可以享受周末双休，这一比例高于2011年的72.5%；16.1%的群体只能享受周休一天，其余8.8%的群体日常周休天数则更少。周休状况与有业者所属的行业有关。

2013年《全国年节及纪念日放假办法》规定，国民享有11天法定节假日。数据显示，仅有59.2%的有业群体能完全享受11天法定节假日。黄金周的休假执行力度较其他传统节日的执行力度要大，说明相较于其他法定节假日，国家对黄金周休假更重视，监管执行相对到位。

在带薪休假方面，北京市2016年有业群体中能完全享受带薪休假的比例达到62.9%，高于2015年人社部调查的全国带薪休假落实率（50%），且平均带薪休假7.2天。其中，累计工龄不足一年的群体中有62.7%的群体不能享受带薪休假；累计工龄在1~10年的群体中，有64.5%的群体能享受5天以上的带薪休假，14.0%的群体能享受少于5天的带薪休假，21.5%的群体无法享受带薪休假；累计工龄在10~20年的群体中，有68.3%的群体能享受到10天以上的年假，而9.4%的群体可以享受少于10天的年假，22.3%的群体还不能享受带薪休假；累计工龄在20年以上的群体，在过去一年里有37.8%的群体能享受15天以上的假期，32.1%的群体可以享受少于15天的假期，另外有30.1%的群体没有享受过带薪休假。

调查显示，有业群体没有带薪休假的主要原因是工作太忙，没有时间休，这一比例达到45.6%。其次是单位无带薪休假制度，比例为20.0%。竞争压力太大，担心失业也是另一个原因，占到12.8%。其他的原因还有担心上司批评（2.6%），加班费丰厚，主动放弃休假（4.2%）。在回答有无带薪休假单位所给的补偿时，36.2%的群体表示没有补偿，59.5%的群体表示单位会补偿工资，29.3%的群体表示会更换休假时间，12.7%的群体表示会有其他补偿措施。

综上，北京市居民有业群体周休制度、法定节假日制度、带薪休假制度完全落实率分别达到79.2%、59.2%、62.9%，三类休假制度能完全享受的群体仅占34.2%。

来源：中国日报

责任编辑：张玉