原标题：北京这个重要机构新增一名副主任

通州原区委常委、常务副区长崔松光，近日出任北京市发改委党组成员、北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任（副局级）。京津冀协同办副主任从此前的两人增至三人。

京津冀协同办是一个进入公共视野不到3年的机构，随着首都功能疏解、京津冀协同发展的推进，其重要性日益凸显。

2014年初，京津冀协同发展上升为国家战略。随后，国务院成立“京津冀协同发展领导小组”及相应办公室。

次年11月，北京市委组织部发布的2015年9-11月重要人事任免中，“北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室”首次向社会公开亮相，一次性配置了“一正两副”三名主任：时任市发改委主任卢彦兼任主任；王海臣卸任密云县县长职务，任市发改委党组成员、市京津冀协同办常务副主任（正局级）；刘伯正卸任市发改委副主任职务，任市协同办副主任（副局级）。

据新京报报道，早在2014年3月，为协调京津冀一体化发展，北京已经成立了区域协同发展改革领导小组，小组办公室设在市发改委。其时，北京功能疏解、产业目录等已在研究中。

通过严格实施新增产业禁限目录，到今年1月，北京市已累计不予办理登记业务1.86万件，累计关停退出一般制造业企业1992家，调整疏解各类区域性专业市场594家。同时，北京对天津、河北投资大幅跃升，三年来认缴出资额累计超过5600亿元。北京居民生活品质也得到了提高。去年，北京PM2.5年均浓度为58微克/立方米，较2013年下降35.6%，空气质量明显改善。

今年起，京津冀协同发展将向中期目标迈进，北京市将制定实施京津冀协同发展新三年行动计划，全方位支持雄安新区建设，落实与河北省签订的战略合作协议。北京将充分发挥北京“一核”作用，推动雄安新区与城市副中心两翼联动，带动城乡统筹和一体化发展。

自2015年11月以来，京津冀协同办“一正二副”的配置已经持续了两年半，直到上个月增加一名副主任。

现年54岁的崔松光，有着丰富的基层工作经验，曾任胡各庄乡（镇）长、潞城镇镇长、党委书记，在升任通州区领导之前，他还曾担任通州发改委主任。在此次调任京津冀协同办之前，他已经担任通州区委常委、常务副区长两年多。

目前，京津冀协同办“一正三副”的配置阵容为：

主任，北京市发改委主任谈绪祥兼任；

常务副主任（正局级）王海臣；

副主任刘伯正，分管京津冀协同发展综合处；

副主任崔松光，分管京津冀协同发展政策规划处、京津冀协同发展推进督查处。

责任编辑：吴金明