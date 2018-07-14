长春公用局原纪委书记蔡晓时受贿197万获刑5年半

原标题：（法治）长春市公用局原纪委书记蔡晓时受贿197万元获刑5年半

新华社长春7月14日电（记者周立权）7月13日，由长春市人民检察院提起公诉的长春市公用局原党委副书记、纪委书记蔡晓时受贿案一审判决，法院认定蔡晓时共受贿197万余元，依法判处其有期徒刑5年零6个月，并处罚金人民币20万元。

经审理查明，2006年至2012年，蔡晓时先后利用担任长春高新技术产业开发区建设局局长、住房和城乡建设委员会主任的职务便利，收受长春高新市政公用工程有限公司、孙某等11个单位和个人给予的人民币163万元、美元3.5万元及价值人民币9万元的购物卡，共计折合人民币197万余元。（完）

责任编辑：张玉