原标题：世界和平论坛|杨洁篪：半岛核问题正朝着政治解决方向前进

7月14日，第七届世界和平论坛在清华大学开幕。中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在开幕式上致辞。

杨洁篪在谈到国际和地区热点问题时说，中国积极参与国际和地区热点问题的政治解决。中国在朝核、伊朗核、叙利亚、阿富汗、中东等热点问题解决中发挥建设性作用。

在谈到朝核问题时，杨洁篪说道：近来，朝鲜半岛形势出现缓和，半岛核问题正在朝着政治解决的方向前进。这一局面来之不易，需要各方倍加珍惜。同时，半岛核问题有其复杂性和特殊性，需要各方相向而行，坚持不懈作出努力。中国坚持半岛无核化、坚持半岛和平稳定、坚持对话协商解决半岛核问题，愿同有关各方一道，继续致力于推进半岛无核化和建立半岛和平机制，为早日实现半岛持久和平作出努力和贡献。

在伊朗核问题上，杨洁篪指出，中方主张所有各方从长远和大局出发，坚持伊朗核问题政治外交解决方向，妥善管控分歧，共同维护伊核问题全面协议，尽快回到继续执行全面协议的正确轨道上来。

在谈到中东、中亚地区其他热点问题时，杨洁篪说，在叙利亚问题上，中方主张叙利亚主权独立、领土完整应当得到维护和尊重，叙利亚国家未来应该由叙利亚人民自主决定，政治解决是叙利亚问题的唯一现实出路。在阿富汗问题上，中国积极支持阿富汗和平重建，支持“阿人主导，阿人所有”的包容性政治和解进程。在中东问题上，中方衷心希望中东尽快恢复和平稳定，通过政治途径找到符合地区实际、兼顾各方利益的解决方案，维护当事国的主权和领土完整，坚持联合国主渠道作用，尊重地区国家的正当诉求。

责任编辑：张玉