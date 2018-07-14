泰王室成员就沉船事故发声:尽努力避免悲剧再发生

原标题：泰王室成员就沉船事故发声：深感悲痛 尽努力避免悲剧再发生

[环球网报道 记者 赵衍龙]7月5日发生在泰国普吉的沉船事故，导致中国游客47人死亡。13日，泰国王室成员、泰国司法部助理副部长巴纳达亲王就此事发声，对伤亡惨重的巨大海难深感悲痛和遗憾，对遇难者属表示深切慰问，并称“泰国政府决心尽最大努力避免类似悲剧再次发生”。

泰国头条新闻14日报道，巴纳达亲王称“我对此次普吉游船翻船导致中国游客伤亡惨重的巨大海难深感悲痛和遗憾，特此向遇难者、遇难者家属表示最沉痛的哀悼和最深切的慰问。”

“中泰两国友好关系源远流长，中泰两国人民关系密切如同兄弟姐妹，目前泰王国政府和所有相关部门高度重视事件处置，对事故的全面调查也已展开。”

巴纳达称，泰方将继续尽最大努力搜寻失踪人员，并向所有受影响人员和家庭提供必要帮助和支持，泰国政府决心尽最大努力避免类似悲剧再次发生。

泰就沉船事故发赔偿金 47名中国遇难者每人约42万

泰国政府官员12日中午在普吉游船翻沉事故救援情况发布会上表示，泰政府和保险公司当天下午开始向遇难者亲属及其他涉事故游客发放赔偿金和理赔金。泰国海军方面当天说，因天气和洋流原因，最后一具遇难者遗体的打捞工作当天无法完成。

泰国旅游和体育部次长蓬帕努说，这次事故让人痛心，泰国政府将拿出6400万泰铢（约合1283万人民币）作为外国游客救助赔偿金，赔偿给遇难者家属和受伤人员，保险公司也将同时发放理赔金。每名遇难者将获得总计210万泰铢（约合42万人民币）的赔偿。

责任编辑：张玉