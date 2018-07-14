吴敦义与蓝营县市长候选造势:民进党不倒台不会好

原标题：吴敦义与22名蓝营县市长候选人合体造势 称“民进党不好，台湾不会好”

吴敦义与蓝营22名县市长候选人合体造势（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]中国国民党主席吴敦义和蓝营22位县市长候选人首次召开记者会合体造势，吴敦义在记者会上表示，请选民给国民党机会，国民党会在这次选战中全力以赴，深入基层，赢得胜选，再造幸福美满和繁荣和乐的台湾。

据台湾“中时电子报”7月14日报道，吴敦义在会上致词时表示，蔡英文上台“执政”后，口中宣称会“维持现状”。然而，事实上却是“现状已经改变”，以前是“国民党不好，台湾不会好”，现在都变成“民进党不倒，台湾不会好”。在民进党“执政”下，农产品价格崩盘，堆积如山；“劳基法”修法，蔡英文声称“劳工是心里最柔软的一块”，但是却是让劳工失望；民进党之前一再保证台湾不缺电，要“用爱发电”，现实却是能源政策失衡，火力发电全开，现在经过高雄85大楼都是浓雾弥漫。民进党曾承诺“十年不涨电价”，现在却是先涨一波电价，10月有可能再涨一波。蔡英文口中一直称要“维持现状”，两岸和平稳定，但现在是海协会与海基会已陷入“已读不回”，两岸紧绷。

吴敦义又说，现在是国民党的“大反正时代”，所以要结合全党之力，团结一致，赢得人民支持，重返执政。他也拜托台湾民众支持国民党的县市长候选人，让国民党再造幸福美满、繁荣和乐的台湾。

国民党22县市长参选人已在6月底出炉，而蓝营22县市长联合竞选官网原本预计7月1日上路，让参选人资料可上网曝光，但接获参选人反映政见恐被对手抄袭，因此决议延后进行；未来网站管理者为文传会，资料更新则由各候选人阵营与文传会联系沟通。

责任编辑：张玉