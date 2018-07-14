原标题：中央党校毕业典礼上为何会出现博士帽硕士帽？
合影留念。 学习时报微信公众号
7月13日上午，新组建的中央党校（国家行政学院）举行2018年春季学期毕业典礼。在毕业典礼上，一群身穿博士学位服、硕士学位服的年轻人格外显眼。据了解，这是中央党校（国家行政学院）今年的应届毕业研究生。
据中央党校（国家行政学院）官网介绍，中央党校研究生院的学位研究生教育属于国民教育体系，目前拥有马克思主义哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史（含党的学说与党的建设）3个国家重点学科；有4个博士学位授权一级学科、5个博士后流动站；现有博士生导师119人，硕士生导师145人，拥有一批国内外著名的哲学社会科学的专家、学者和一批中青年学科带头人。为落实中央要求，从2015年起实施“马克思主义理论骨干人才培养计划”，开始招收第一批马克思主义理论博士生。
应届毕业研究生代表发言。
欢庆毕业。
来源：学习时报
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