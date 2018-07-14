泰沉船事故最后1名中国遇难游客尸体预计今日上岸

原标题：泰国沉船事故：最后一名中国遇难游客尸体预计今日上岸

[环球网报道 记者 赵衍龙]普吉游船沉船事故发生已有9天，事故致中国游客47人遇难，已有46俱尸体打捞成功，但剩下最后一名遇难者尸体还在深深海水中。

泰国头条新闻14日消息称，据相关消息称，中国与泰国救援队员仍继续在进行打捞工作，于14日早上8时相关潜水人员潜入海中打捞最后一名遇难者尸体，目前普吉海浪高度约为2-3米，且遇难者尸体被卡在40多米深的沉船下，打捞工作困难。

相关人员表示预计在今日将最后一名遇难者尸体打捞成功。

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