著名女诗人伊蕾冰岛旅游期间心脏病突发去世

原标题：天津著名女诗人伊蕾冰岛旅游期间因心脏病突发去世

昨天（7月13日）下午4时许，一个突发消息传出：天津著名诗人伊蕾在冰岛旅游期间，因心脏病突发去世。

天津广播（ID：audiotj）记者刚刚从天津市作协了解到，伊蕾去世消息属实。

上世纪八十年代，伊蕾曾以组诗《独身女人的卧室》轰动诗坛。有人将她和翟永明、唐亚平并称为当代诗坛“三剑客”。

资料显示：伊蕾，原名孙桂珍，1951年8月30日生于天津。毕业于中国作协鲁迅文学院，北京大学中文系作家班。伊蕾1974年开始发表作品，1985年加入中国作家协会，著有诗集《爱的火焰》《爱的方式》《女性年龄》《独身女人的卧室》《伊蕾爱情诗》《叛逆的手》《伊蕾诗选》。其作品曾获庄重文文学奖等。部分作品被译成英文、日文、法文、意大利文、俄文等。

据报道，因为叔叔喜欢文学，伊蕾从小能够接触到前苏联的小说和诗歌。在天津海河边的粮店后街，8岁的她写出了自己的第一首诗歌《大炼钢铁》。当时，叔叔评价她，“她不是个孩子，你们不要把她当孩子”。她上同学家讲理；因老师的一句“把小手放到身后”而感到害羞和奇怪；因为忧伤，在教室里独自流泪。1996年，伊蕾把这些经历写到了诗歌《三月十六日的白日梦》中：

“……

我一出生就长大成人，

无性的小女性，黯然神伤。

……”

“影响我的作品，大都是我二十几岁时读的，那个时候，我读弗洛伊德，读萨特……尤其喜欢惠特曼，他的自由影响了我。”伊蕾收藏了惠特曼《草叶集》的多个译本，能够大段背诵他的诗歌。“我比你们想象的还要好，也比你们想象的都要坏”，她有时会这样回应质疑她的人，就像诗中所写的一样。

1984年，中国作协文学讲习所在全国招录学员，她在全国200多名考生中，考了第3名，成为了中国作协文学讲习所的一名学生。

1984到1988年，伊蕾在文学讲习所、北大读大学，完成了诗歌生命的蜕变，并写出了自己最重要的作品，包括《情舞》《独身女人的卧室》《被围困者》。她和同学们，晚上跳舞，白天上课，相互看诗，暗地里比谁的诗更好。他们读鲁迅、徐志摩、戴望舒、贺敬之，当时给他们上课的老师包括作家丁玲、王蒙、音乐家李德伦，伊蕾的带教老师是30年代的女诗人陈敬容。每两个星期，伊蕾都到她家去改诗歌，陈敬容当时建议伊蕾：你的诗歌有大女心态，不妨往远处看一些，往人性深处去。

伊蕾的成名连她自己都觉得意外。1987年《人民文学》第一、二期合刊中，刊发了她的《独身女人的卧室》，引起了强烈的社会反响。

上世纪80年代末，伊蕾在北京大学三角地

上世纪80年代，伊蕾在天津

上世纪90年代，伊蕾在北京

伊蕾曾长期在河北工作。她在1969年赴沧州市海兴县乡村插队，后当过铁道兵钢铁厂工人、广播员、电影放映员、新闻干事；此后亦曾在廊坊工作，任廊坊地区爱委会干部、廊坊地区文联干部。

在河北工作一段时间后，伊蕾回到其出生地天津，做过《天津文学》编辑、《天津诗人报》主编等，曾担任天津市作家协会理事。

在上个世纪九十年代初，其曾赴莫斯科生活，多年从事中俄民间文化交流，收藏俄罗斯绘画大师作品，创立天津市卡秋莎美术馆，并任馆长。

1999年6月，在诗人普希金诞辰200周年时，伊蕾策划出版了由俄籍华侨音乐家左贞观撰写的《普希金的爱情世界》一书，反响空前。

上世纪90年代，伊蕾在莫斯科的俄罗斯国家录音棚

2002年，伊蕾在她亲自创办的卡秋莎美术馆

2010年，《伊蕾诗选》出版，收录了她各个时期的318首诗歌，由河北师范大学文学院陈超教授作序。陈超教授在序中评价伊蕾：“她70年代末期一出现，就是不折不扣是个异数、另类，成名后依然如此。她是敢于独立去成为的，真正的将诗融入生命的少数诗人……能写出这样既流畅又不乏纠结的自我意识，伊蕾付出了生活和感情的双重代价。她是一个知行合一的诗人，怎么活就怎么写的诗人。”

西南大学教授、诗人蒋登科说，伊蕾属于国内女性诗人的代表，跟翟永明差不多同代。她的组诗《独身女人的卧室》在诗坛影响很大。

在朋友的眼中，伊蕾性格爽朗，声音洪亮，底气十足，过着周游世界的生活。她的微信头像，是2010年出版的《伊蕾诗选》的封面图片——短卷发齐脖，格子衬衫，涂了口红，目光坚定，让人移不开眼睛。

她家里经常接待一群一群的客人，每年出国旅居或者旅行4-6次，已经行走了60多个国家，目标是100个。

2017年，伊蕾在清溪峡

伊蕾和她的自画像，图自@极地之境

伊蕾此次出行前照片，图自@新世像

2010年7月，在中国女性文化论坛前锋论坛上，嘉宾伊蕾谈到：我认为，我不仅是一个女人，我首先是一个人，而且是一个健康的人，而不应该把我作为一个中国人约束，把我作为一个女人约束。

去年，有媒体向伊蕾提问：怎么看待女性诗人在国际上的重要性？是否认可“女诗人”这种说法？对此，伊蕾表示：女性诗人的重要性强调也没有用，因为诗人都是一个一个出现的，而不是以一个群体出现。最终能证明女性诗人有多重要的，还是要看她们的作品，对于男性诗人来说亦然。我不强调自己是“女诗人”，这并不重要。

附：伊蕾作品

1987年10月的诗歌《流浪的恒星》中，她这样写：

“太阳啊，你皮肤如此粗糙

满是疤痕

我已经衰老

至今无家可归

我在被囚中到处流浪

我在流浪中到处被囚

没有栅栏的囚所

比栅栏更坚硬

我羡慕那些轻松的流浪汉

我看见金星的浪漫的浓雾

火星的红色而温暖的荒漠

而我是光芒四射的囚徒

我被这光芒烧灼

忍受这地狱般的炼火

我想离开这一个活着的墓地

承受一次突起的宇宙风暴

或者天火燃烧化作流星雨

或者预谋一次大爆炸

化作漫天灰尘

只要去流浪

……”

1991年12月，在诗歌《写作生涯》里，她这样写：

“面对诗歌写作

让我再一次裁决——

生，还是死

这是一个问题

……

我抓紧这个正午

写作诗歌

瞬间中

海枯石烂。”

1996年，身在莫斯科的伊蕾，在诗歌《三月十六日的白日梦》中写自己的过去：

“有成群的仙鹤衔着你的声音

飞来——

从森林深处，从东方。

你的姿势携着云层下降，

莫斯科的铺满玫瑰的云啊，

请做我的含泪的睡衣，

做我最后的婚床——

……

荒原的孤独之魂，缪斯之魂，

食了美洲自由的草叶，

食了东方智慧的坚果，

食了欧洲玫瑰的芳香，

信仰爱！信仰不朽！

在十字架下，

在炼火之上。

……”

在2002年5月的诗歌《妈妈——》中，她写道：

“……

妈妈——

……

这个世界，处处有你的温热

这个大地，铺满了你织绣的花纹

你为我的命运而忧愁，直到白发

你哭泣，像十七岁的少女

……”

来源：天津广播微信公众号

责任编辑：吴金明