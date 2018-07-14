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日媒:1名朝鲜裔日本人因间谍罪在华被判5年徒刑

日媒:1名朝鲜裔日本人因间谍罪在华被判5年徒刑
2018年07月14日 14:27 环球时报
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　　原标题：日媒：中国法院以间谍罪判处一朝鲜裔日本人有期徒刑5年

　　据日本媒体报道，据日中关系消息人士透露，对于2015年在中国被逮捕的日本神奈川县57岁男性，辽宁省丹东市的中级人民法院13日以间谍罪等做出了有期徒刑5年的判决。这是第2个因间谍罪在华被判有罪的日本人。

资料图资料图

　　据悉他经常前往中国，但被问罪的行为等详细情况不明。

　　中国有关部门2015年以来在浙江省、辽宁省等地以与间谍行为有关等为由，接连拘留日本人。除了本月被判有罪的2人外，还有在温泉开发地质调查中被拘留的男性等6人已被起诉。

责任编辑：张玉

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