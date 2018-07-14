原标题：上半年中资跨境并购达765亿美元 同比增长超45%
据21世纪经济报道报道，据汤森路透提供的数据显示，今年上半年新披露的中国跨境并购交易总规模达765亿美元，较2017年同期增长45.6%。2016年上半年达到创纪录的并购规模后发生显著下跌的跨境并购，呈现复苏态势。但值得注意的是，增长主要归功于中国三峡集团286亿美元对葡萄牙EDP发起的收购，“如果我们去掉三峡集团并购的这个特殊案例，可以发现，上半年跨境并购的金额和交易数量都是下跌的。”投中资本管理合伙人马峻表示。
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