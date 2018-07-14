原标题：泰国警方：普吉沉船事故所涉船只与“零元团”无关
[环球时报-环球网报道 记者 崔萌]当地时间13日晚间21：00，普吉沉船事故搜救指挥中心信息部发布消息称，根据目前掌握的证据显示，此次事故与“零元团”无关。
泰国国家警察局副指挥官Pol.Gen Srivara Rangsibrahmanakul （警上将）表示，在进行“零元团”的核查中发现，参加凤凰号游船服务的游客，各自购买了凤凰号游船服务，套餐中并无旅游公司强制要求的购物、就餐的套餐，因此认定凤凰号游船服务并不属于“零元团”。
另外，普吉法院已批准对凤凰号游船船主、工程师的逮捕令，罪名为：因过失致47名游客遇难。
该副指挥官表示目前尚未发现有政府人员与此事有关。
点击进入专题：泰国游船翻覆已致数十中国人遇难
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