原标题：（国际）泰国游船翻沉事故遇难同胞遗体仍有一具待打捞

新华社泰国普吉7月14日电（记者杨舟）泰国普吉府府尹诺拉帕14日在事故救援情况发布会上说，普吉游船翻沉事故47名遇难者中46人身份已确认，仍有1具遗体待打捞。泰中两国救援力量目前仍在努力打捞。

诺拉帕表示，46具已完成打捞的遗体中7具遗体运回中国，其余的已开始在普吉府陆续火化，政府已派出工作人员协助遇难者家属处理后事。

泰国海军第三舰队总指挥颂讷说，中泰救援力量目前还在努力打捞被“凤凰”号船体压住的遗体，有望在当天完成，但也要看天气和洋流等具体条件。他还表示，海军会联合各方加强在旅游景区海域巡逻，如发现天气不佳会要求游船尽快返航。

泰国保险业委员会普吉办公室主任颂蓬表示，已敦促两家相关的保险公司尽快向遇难者家属发放保险理赔，目前已向28名遇害者的家属发放理赔金，剩余的也在积极推进中。

普吉府警察局局长提拉蓬说，泰国国家警察总署副署长希瓦拉13日检查了“凤凰”号的制造船坞，发现涉事公司虽有造船许可，但未经审批就新设造船厂且在该造船厂中并未经审批就制造了“凤凰”号。他还表示，“艾莎公主”号已从事故海域打捞出来，“凤凰”号打捞还需时日，官方派出专业人员检查后方可断定船体本身是否存在问题。

提拉蓬还说，警方已经起诉“凤凰”号所属公司的泰籍负责人沃拉叻和“凤凰”号随船技师恩占疏忽造成他人死亡、受伤，法院已批捕，并强调警方将多方面调查，找到所有应为此次事故负责的人。

当地时间5日17时45分左右，“凤凰”号和“艾莎公主”号在普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，船只倾覆并沉没。“艾莎公主”号上42人悉数获救。“凤凰”号上载有101人，其中87名中国游客中有40人获救、47人死亡。（完）

责任编辑：张迪