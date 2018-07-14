原标题：中央气象台：暴雨蓝色预警 华北东北等地强降雨

来源：央视新闻客户端

中央气象台继续发布暴雨蓝色预警，预计今天（14日），华北、东北、华南部分地区仍有大到暴雨，局地有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。另外今天起，四川盆地雨势再度增强，此次降雨区域与之前受灾地区重合，需防范强降雨叠加带来的不利影响。

昨天（13日），河北、山西、河南、山东等地出现明显强降雨，根据气象监测，河北邯郸和衡水、山西晋城、河南新乡等局地降下大暴雨。

中央气象台上午10点继续发布暴雨蓝色预警，预计今天（14日）辽宁东部、吉林东部、广西南部沿海、广东南部、海南岛等地的部分地区有大到暴雨，海南岛南部局地有大暴雨，并且这些地方的降雨多以短时强降水的形式出现。今天午后到傍晚，山东中北部、吉林东部等地局地还将有雷暴大风或冰雹天气，周末有出行计划的人们要多加防范。

四川盆地再迎强降雨 加强防范次生灾害

另外，需要注意的是，今天起四川盆地降雨再度发展增强，西部和北部将迎来大到暴雨，并且将持续到16日。气象部门提醒，受近期强降雨影响，长江上游的嘉陵江、岷江、涪江等部分支流发生超警戒水位洪水，涪江出现超历史洪水。

此次降雨区域与之前受灾地区重合，发生山洪、地质灾害和中小河流洪水的气象风险将继续加大，需加强灾害隐患点、堤坝等的巡查排险与灾害防御，做好防汛工作。另外，居住在山区、河道附近的居民最好搬离危险地带；由于降雨可能导致上述地区的道路中断，有出行计划的人们也应根据天气情况，及时调整行程。

责任编辑：张迪