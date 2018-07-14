甘肃多地遭遇洪涝灾害 已致14人遇难4人失踪

原标题：（防汛抗洪）甘肃多地遭遇洪涝灾害 舟曲滑坡险情正在紧急处置

新华社兰州7月14日电（记者张钦、王朋）记者14日从甘肃省人民政府应急管理办公室了解到，7月8日以来，甘肃省天水、定西、甘南、陇南等多地遭遇洪涝灾害，截至13日21时，灾害共造成8个市州的44个县区187.91万人受灾，因灾遇难14人，4人失踪，紧急转移安置3.16万人。

14日凌晨，甘肃省委决定成立舟曲县江顶崖滑坡崩塌灾害抢险救灾指挥部，积极稳妥处置甘南藏族自治州舟曲县江顶崖滑坡崩塌险情。记者14日在险情处置现场看到，有关专家已赶到现场实地查勘险情、会商险情处置，监测预警、救灾减灾等工作全面展开。

据舟曲县政府介绍，受持续强降雨影响，12日上午，舟曲县南峪乡江顶崖一带突发山体滑坡崩塌，滑坡体前缘出现崩塌，约1万立方米崩塌体堆积到白龙江中。至13日下午，江面最窄处只有5米宽，上游水位上升约7至8米，附近南一村、南二村低洼地带的135间民房进水。由于预警、处置及时，滑坡体附近居民未出现人员伤亡或失踪。

水文部门监测数据显示，截至14日10时，滑坡体附近的白龙江下泄流量为410立方米每秒，而14日8时左右，同一地点下泄流量为380立方米每秒。

8日至11日，甘肃省中东部地区持续强降雨，陇南市、天水市、定西市、甘南州等8个市（州）不同程度遭受暴雨洪涝、山体滑坡等灾害，陇南市文县、甘南州舟曲县等地通往外界的公路一度全部中断，文县碧口镇镇区大面积进水。

灾情发生后，国家减灾委、应急管理部针对四川、甘肃两省严重暴雨洪涝灾害启动国家Ⅳ级救灾应急响应，并派出工作组实地察看灾情。13日应急管理部从中央救灾物资成都储备库、兰州储备库向部分严重暴雨洪涝灾区紧急组织调拨中央救灾物资。甘肃省政府下拨自然灾害救助补助资金839万元，甘南、天水等5市州紧急下拨救灾资金5310万元，用于抢险救灾及受灾群众基本生活。公路养护部门正抽调力量加快抢修道路。（完）

责任编辑：张迪