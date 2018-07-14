四川江安爆燃现场弥漫臭鸡蛋味 污水正集中处理

原标题：江安爆燃事故现场弥漫臭鸡蛋味 消防污水正集中处理未污染附近水质
7月14日凌晨1点，上游新闻记者来到宜宾恒达科技有限公司爆燃事故现场看到，宜宾市环保部门正在对燃爆现场的消防污水进行处理。
▲恒达科技有限公司正门。
13日下午，江安县环保局的工作人员在燃爆事故新闻发布会上表示，因为处置及时，所以燃爆现场没有发生后续的次生环保问题。“我们在现场做了一个围堰，把消防污水都集中在一起，所以附近的长江水质没有受到影响。”
在燃爆事故现场，上游新闻记者看到，发生爆炸的钢架装置对面约6米的一处地沟围堰内储满了污水。
▲事故现场。
为此，宜宾市环保部门特别安排了一辆抽水车和一辆蓄水车来到现场。同时，还有约15名的工作人员在研究排水的问题。
▲环保局工作人员在场讨论关于如何抽污水的问题。
“都是污水，都要拉走，进行处理才能正常排放。”一名工作人员告诉上游新闻记者，现场弥漫的臭鸡蛋味道，说明消防灭火产生的污水里也有化学成分。
上游新闻记者了解到，此次运走的消防污水约有20吨，后续环保部门还会对现场进行相应的处理和环保检测。
点击进入专题：四川江安工业园区爆燃致19人死亡
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