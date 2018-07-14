原标题：原装甲兵司令部副参谋长夏云超逝世，享年103岁
北京卫戍区正军职离休干部、原装甲兵司令部副参谋长夏云超同志，因病于2018年4月9日在北京逝世，享年103岁。
夏云超同志系四川巴县人，1915年1月出生，1933年9月入伍，1937年5月加入中国共产党。历任装甲兵技术部副部长，中国人民志愿军装甲兵技术副司令员，原南京军区装甲兵技术副司令员，装甲兵技术部副部长、后勤部副部长等职。
来源：解放军报
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