中国驻宋卡总领事:敦促泰方尽快查明沉船事故原因

原标题：中国驻宋卡总领事：敦促泰方尽快查明普吉沉船事故原因
[环球网时报-环球网记者 孙广勇]7月14日，驻宋卡总领事周海成会见泰国旅游警察局副局长素拉切少将，敦促泰方尽快查明普吉游船倾覆事故原因，做好相关善后工作，与中方建立长效沟通协调机制，共同保障访泰中国游客旅游安全。
周海成表示，事故发生后，中泰两国领导人高度重视并作出明确指示，要求尽全力搜救失踪人员，救治伤员，做好家属安抚工作。连日来，双方工作组密切沟通、协调处置，在搜救、安抚家属、善后等工作方面取得积极进展，感谢所有参与事故处理的泰国政府部门、军队、警察、民间机构等工作人员的不懈努力。希泰方加快事故调查进程，秉公执法严惩肇事者，确保调查过程公开透明，并尽快公布结果。中方呼吁泰国有关方面高度重视中国游客旅游安全，以此次事故为鉴，尽快出台旅游安全保障措施，建立船只、旅游大巴等交通工具安全检测机制，完善旅游监管体系，与中方密切配合，全面加强旅游安全合作，确保中国游客人身财产安全，以旅游安全合作推动两国关系更健康发展。
素拉切对事故发生深表悲痛，表示泰方高度重视此次事故，旅游警察局正深入调查事故原因，保证一定会查明真相，依法惩治事故责任人，还遇难者家属一个公道。同时，泰方已经开始对普吉等安达曼海域所有游船进行安全检查，计划在所有码头建立安全监测点，对出海船只的船体、船员、安全设备等进行检测，确保乘客出海安全。他表示，中泰是友好邻邦，中国是泰国最大的旅游客源国，泰方愿与中方建立长效旅游安全合作机制，不断提高旅游安全标准，制定风险防范措施，切实保障访泰中国游客安全。
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