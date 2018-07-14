原标题：（环境）北京划定市域总面积26.1%为生态保护红线范围

新华社北京7月14日电（记者乌梦达）北京市政府日前发布北京市生态保护红线。北京市生态保护红线面积4290平方公里，占市域总面积的26.1%。

生态保护红线是指生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。2017年9月，中共中央、国务院批复的《北京城市总体规划（2016年-2035年）》中明确提出，划定并严守生态保护红线，强化刚性约束。

从空间分布来看，北京市生态保护红线呈现“两屏两带”格局。“两屏”指北部燕山生态屏障和西部太行山生态屏障；“两带”为永定河沿线生态防护带、潮白河-古运河沿线生态保护带。

按照主导生态功能，北京市生态保护红线分为多种类型。一是水源涵养类型，主要分布在北部军都山一带，即密云水库、怀柔水库和官厅水库的上游地区；二是水土保持类型，主要分布在西部西山一带；三是生物多样性维护类型，主要为西部的百花山、东灵山，西北部的松山、玉渡山、海坨山，北部的喇叭沟门等区域；四是重要河流湿地，即五条一级河道（永定河、潮白河、北运河、大清河、蓟运河）及“三库一渠”（密云水库、怀柔水库、官厅水库、京密引水渠）等重要河湖湿地。

根据规定，北京市生态保护红线严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。生态保护红线划定后，只能增加，不能减少。

下一步，北京市将组织开展生态保护红线勘界定标，推进生态保护红线地方立法，建立健全责任体系、监测评估、监督考核、政策激励等制度，保障生态保护红线落地实施、严格执行。（完）

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