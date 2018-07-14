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海军南海舰队原副司令员杨福成逝世 享年76岁

海军南海舰队原副司令员杨福成逝世 享年76岁
2018年07月14日 16:42 澎湃新闻
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　　原标题：海军南海舰队原副司令员杨福成逝世，享年76岁

　　辽宁省军区正军职退休干部、海军南海舰队原副司令员杨福成同志，因病于2018年4月25日在大连逝世，享年76岁。

　　杨福成同志系山东寿光人，1942年3月出生，1958年12月入伍，1960年11月加入中国共产党。历任战士、军士长、副艇长、艇长，副支队长、支队长，湛江基地副司令员，南海舰队副参谋长，广州基地司令员等职。 

　　来源：解放军报

责任编辑：吴金明

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