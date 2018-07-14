副驾驶吸烟致航班急降7000米 亲历者讲述惊魂一刻

原标题：空中惊魂！飞机突降7000米 发生了什么？

面前的氧气面罩脱落，飞机紧急下降，这惊险一幕发生在7月10号香港至大连的国航CA106航班上，好在飞机最终安全落地。13日民航局通报，事件是副驾驶吸烟并操作失误所致。

当时飞机上究竟发生了什么？谁该为这起事件负责？

事件亲历者讲述惊魂一刻

△事发航班上乘客手机拍摄

机上广播：女士们先生们，现在飞机客舱失密，正在紧急下降，请保持安定，系好安全带，氧气面罩已经脱落，请用力拉下面罩，罩在口鼻处进行正常呼吸。

据官方通报，发生险情时，机上共有153名乘客，9名机组成员。一次违规行为带来的误操作，使162条生命处于巨大的威胁中。

辽宁大连市民王先生是CA106次航班上的一名旅客，他说，飞机进入巡航状态后，空乘人员开始发放饮品，就在此时，机舱内的旅客氧气面罩突然掉落。

记者：当时氧气面罩落下之后，机舱里的乘客都是一个什么样的反应？

CA106航班旅客 王先生：乘客的素质都很好，大家都很平静很安静，可能也是因为吓到了，当时大家没有什么尖叫。

王先生说，当时飞机从一万米左右持续下降到了约三千米的高度，这期间，机舱内的空调似乎停止了工作，客舱越来越闷热，旅客们一直在用氧气面罩呼吸。

CA106航班旅客 王先生：

机舱温度应该达不到40度，但肯定是能达到三十五六度了。突然整体的空调系统又来了，又启动了，紧接着机长就直接广播说故障排除了。

王先生说，随后飞机再次攀升，飞往大连，可9点30分左右，机舱广播再次发出了“机舱失密”的警告。不过，这次，机长很快通过广播告知旅客，刚才的报警，是系统误报。

晚上10点半左右，这架航班降落在了大连国际机场，王先生告诉记者，整个航行过程中，机组人员并未对飞机发生的问题作出解释。直到11日晚8点，中国国航才通过官方微博首次对事件作出回应。

事件系副驾驶吸烟并操作失误所致

到底是什么原因造成这样的空中惊魂呢？中国民航局13日给出了答案：事件是副驾驶吸烟并操作失误所致。

中国民航局航空安全办公室副巡视员 乔以滨：

7月10日，国航B737/5851号机，执行CA106香港-大连航班。机组在广州管制区域，误把空调组件关闭，导致座舱高度告警，机组按紧急释压程序处理，释放客舱氧气面罩。在下降到3000米高度后，机组发现问题，重新接通空调组件，增压恢复正常，继续飞往大连安全落地。

初步调查系副驾驶因吸电子烟，为防止烟味扩散到客舱，在没有通知机长的情况下，准备关闭客舱再循环风扇，但却误关了相邻的空调组件开关，导致客舱引气不足，增压告警。

目前详细原因仍在进一步调查核实中。局方将根据调查结论，依法依规严厉查处。

以“零容忍”态度 维护航空安全

乔以滨表示，民航部门要严防松懈麻痹，切实加强安全工作组织领导，加强安全防范，严格落实责任，以“安全隐患零容忍”的态度，维护行业平稳顺畅的安全运行总体态势。

航班不安全事件 飞行员该当何责？

造成安全隐患的原因已经初步查明，但有些问题还是在人们的心中划下了大大的问号。

在对乘客禁烟的航班上，机组成员为什么可以吸烟？而飞机在氧气面罩脱落、紧急下降后，是否还可以继续飞往目的地呢？

关键问题一：机组成员可以吸烟吗？

这起航空安全事件发生后，有关飞机上能不能吸烟的问题，成为了热议的焦点。

其实早在1997年12月30日，相关规定就明确，飞机上禁烟的规定，同样适用于民航及驻机场部门工作人员，只是未明确说明在飞机驾驶室内禁烟。而按照2017年10月份修订的《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》关于禁止吸烟的有关规定，任何人不得在按照本规则运行的飞机上吸烟。不过，有专家表示，该条例有两年四个月的过渡期，航空承运人应于2019年12月31日之前完全符合本次修订版的要求。

《航空知识》杂志主编 王亚男：

飞行的控制区域，特别是指驾驶舱内，对于吸烟只是不提倡，但是不作强力禁止。这主要是出于对于有些飞行员对于香烟依赖性的考虑。

这起事件中，副驾驶员吸烟行为是否违规？仍有待相关部门给出答案。

关键问题二：紧急下降后能否继续飞行？

业内人士指出，机组成员误操作导致飞机紧急下降后，飞机没有选择备降而是重新拉升高度继续飞行，造成的安全隐患会更大。

《航空知识》杂志主编 王亚男：

这种情况下最好是就近备降。因为紧急供氧系统被启动的情况下，就意味着你再遇到险情，供氧系统是不能第二次连续供氧的。

如果继续飞行，一旦再次出现客舱释压，最快只要15秒钟，乘客就可能因缺氧而失能。在这起事件中，机组成员的处置是否得当？有关部门仍在进一步调查中。

处罚吸烟机组 停止飞行解除合同

针对7月10日CA106航班紧急下降事件。国航昨天下午已做出回应：决定对涉事机组做出停止飞行资格、并依法解除劳动合同的处理。对负有责任的相关管理人员进行严肃处理。建议民航局在完成调查程序后，对涉事机组的从业资格做出处理，吊销其持有的飞行员驾驶执照。

责任编辑：张迪