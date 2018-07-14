原标题：俄媒：中国代替印度成为去年俄罗斯武器最大进口国
据俄罗斯《生意人报》7月12日报道，俄罗斯国防部长邵伊古11日在接受意大利《il Giornale 》报纸采访时表示，在俄罗斯出口的武器中，有12%都是中国采购的。
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