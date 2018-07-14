鼓励生二胎政策都出了 全国人口压力到底有多大？

原标题：鼓励生二胎政策都出了 全国人口压力有多大？

近日，辽宁省政府印发了《辽宁省人口发展规划（2016-2030年）》，提出探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策。6月29日，全国人大公布的个人所得税法修正案草案（征求意见稿），拟将 “子女教育支出”一项扣除。从计划生育到生育鼓励，政策大调整背后是怎样的人口压力？（更多新闻，请关注新京报微信公号：bjnews_xjb）

从全国情况看，1997年全国全年出生人口2038万人，出生率为16.57‰；而到2017年全面二孩政策时代，全年出生人口仅1723万人，出生率为12.43‰。

据统计，2017年全国31个省市中，6个省市常住人口为负增长。其中，东三省人口增长压力最大，增长率均为负数；而自然人口增长除吉林处在0.26‰的低位，另两个省份更是负数（31省市中仅有此两省为负增长）。

除了娃生得少了，全国结婚数也在下降。与2016年结婚登记数相比，除西藏、青海和江西外，2017年各地结婚数量大幅下降。这一方面和此前的人口出生率下降有关，另一原因是选择不结或者推迟结婚的比例上升。

娃生的越来越少，但老年人却越来越多了。据国家统计局数据显示，60岁及以上老年人比重逐年增加，由2008年的1.6亿人增加到2017年的2.4亿人。

数据来源：各省2017年国民经济和社会发展统计公报、民政部、国家统计局、媒体公开报道

责任编辑：张迪