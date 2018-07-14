暴雨致湖南逾万人受灾 长江洪峰基本通过重庆主城

原标题：（防汛抗洪）暴雨致湖南1万余人受灾 长江洪峰基本通过重庆主城

新华社北京7月14日电 14日，强降雨导致湖南局部地区农作物受淹，常德澧县等地有1.12万人受灾。重庆主城区迎来今年入汛以来最大长江、嘉陵江洪峰，截至14日中午，长江洪峰已基本通过重庆主城区。

记者14日从湖南省防汛抗旱指挥部办公室了解到，台风“玛莉亚”残留云系给湖南省带来的强降雨已基本结束。但是，这一轮强降雨导致湖南局部地区农作物受淹、城镇内涝，常德澧县等地有1.12万人受灾，全省累计转移危险区群众1500余人。

据气象和水文部门统计，11日以来，湖南全省普降中到大雨，暴雨主要集中在株洲、长沙、岳阳、常德等市。安乡、隆回、石峰、赫山等县（市、区）一度发生内涝。

记者14日中午从成都机场获悉，从14日12时40分至14时30分，成都机场再次遭受雷暴伴中到大阵雨天气袭击，造成33个进港航班备降周边机场，两条跑道一度关闭，15个航班被取消，再次引发成都机场大面积航班延误，约9000名旅客行程受阻，被迫滞留于机场。

据民航气象部门介绍，预计从14日22时开始一直持续至15日凌晨2时，成都机场将再次发生雷暴伴中大阵雨天气，对航班飞行势必带来更大影响。

重庆主城区14日迎来今年入汛以来最大长江、嘉陵江洪峰，截至中午，长江洪峰已基本通过重庆主城区。为应对上涨的洪水，重庆累计提前转移受威胁群众近10万人。

记者从重庆市防汛抗旱指挥部获悉，目前嘉陵江洪峰已全部过境，重庆沙坪坝区磁器口水位，14日0时处于峰值状态186.92米，超警戒水位5.92米，超保证水位2.92米，目前水位已降至186.34米，嘉陵江水位处于退水过程。

同时，长江洪峰于14日5时通过重庆菜园坝，峰值水位184.21米，超警戒水位3.78米，超保证水位0.78米。截至14日中午，长江洪峰已基本通过重庆主城区，并往下游移动。

据了解，受近期上游强降雨及来水影响，重庆长江、嘉陵江、涪江出现2012年以来最大洪水。为应对洪灾，各地联合调度三峡、溪洛渡、向家坝、草街等防洪控制性工程拦洪错峰。同时，重庆市也提前紧急发布预警信息，有序组织人员撤离，有效降低灾害损失。（记者周楠、吕俊明、谢佼、李松）（完）

责任编辑：张迪