温州大学瓯江学院院长遇刺身亡 嫌疑人被批捕

原标题：杀害温州大学瓯江学院院长嫌疑人被批捕 |沸点

新京报快讯（记者卢通）今日（7月14日），温州市人民检察院官方微信发布消息称，日前，瓯海区检察院依法以涉嫌故意杀人罪批准逮捕杀害温州大学瓯江学院院长的犯罪嫌疑人戴某某。

新京报此前报道，7月10日上午，温州市公安局瓯海分局发布通报称，7月9日9时7分，瓯海警方接到报警，称温州大学瓯江学院行政楼某办公室内有人持刀行凶。9时12分，处警民警赶到现场，抓获犯罪嫌疑人戴某某（男，38岁）。被害人杨彬为男性，54岁，系温州大学瓯江学院院长、党委副书记，后经抢救无效死亡。

经查，犯罪嫌疑人戴某某原系温州大学后勤集团职工，5年前离职后开过出租车，也炒过股票、投资黄金期贷等，但都亏损，目前无业。据戴某某交代，案发前其曾数次向杨彬借款未果，并曾请求杨彬帮助解决其亲戚孩子就学问题但未如愿。9日上午，戴某某携带刀具来到杨彬办公室将门反锁，又向杨彬提出借款要求，被拒后发生争执，戴某某拿出随身携带的刀具，连续捅刺杨彬。戴某某随后被瓯海警方刑事拘留。

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