高院系统连续人事调动 跨省“一把手”履新(图)

原标题：高院系统连续人事调动，跨省“一把手”履新

撰文 | 高语阳

最近，高院系统在短期内有多位官员职位调整，而且，是一位官员离任，另一位补位的形式，连续调任。

为什么说是连续调任？

7月5日，北京市委常委、政法委书记张延昆，市委常委、组织部部长魏小东到北京市高级人民法院宣布主要领导同志的任免决定。市委决定：寇昉同志任北京市高级人民法院党组书记，推荐寇昉同志任副院长、代院长。

此前，寇昉是吉林省高级人民法院“一把手”，出任党组书记、院长。

寇昉正式调往北京5天后，7月10日上午，吉林省高级人民法院召开新任党组书记徐家新见面会。吉林省委常委、政法委书记胡家福出席会议并讲话。

也就是说，最高人民法院党组成员、政治部主任徐家新接替寇昉，出任吉林省高院党组书记。

而6月22日，中国人大网公布了《全国人民代表大会常务委员会任免名单》，寇昉的前任杨万明，被任命为最高人民法院副院长、审判委员会委员、审判员；免去沈德咏的最高人民法院副院长、审判委员会委员、审判员职务。

估计读者看到这里应该明白政知圈（微信ID：wepolitics）所说的连续补位是什么意思了。这次调任可以概括为，从吉林省高院到北京市高院，从北京市高院到最高法，再从最高法到吉林省高院。

寇昉：曾担任中央巡视组副组长

寇昉1985年毕业后在陕西检察系统工作25年，2003年出任陕西省人民检察院副检察长、党组副书记（正厅长级），2010年，他调任陕西政法委副书记、秘书长。

2016年11月，寇昉离开陕西，出任吉林省高院党组书记、副院长、代院长，第二年1月，去“代”转正，出任吉林省高院院长。

在吉林任职一年半后，寇昉出任北京市高院“一把手”。

徐家新：曾出任中办正局级秘书

寇昉的继任者徐家新早前在福建省工作。

徐家新毕业后先是在福建省政府法制局任职，后来在福建省政府、重庆市委、中央办公厅做秘书工作。曾是中央办公厅秘书局正局级秘书。

2007年12月，他调往中组部任职，先后出任中央组织部人才工作局局长、中央人才工作协调小组办公室主任、知识分子工作办公室主任、中央组织部干部五局局长。

有读者对最高法政治部到底是做什么的感到陌生，看看官方说法，做个了解：

主要负责最高法院机关及直属单位组织人事管理工作

制定法官和其他工作人员管理法规、条例、规章等

指导全国法院思想政治、表彰奖励和教育培训工作

协助做好各高级人民法院领导班子建设以及地方人民法院的机构编制工作

负责法院司法警察管理工作

杨万明：曾在最高法工作30多年

最后说说最早明确新职务的最高法副院长杨万明。

杨万明这次调任可以说是“重回”最高法。

其实，杨万明从吉林大学法学系毕业后，就前往最高法任职。从1983年到2016年，历任最高人民法院刑一庭书记员、助理审判员，最高人民法院人民法院报社总编辑助理、副社长，最高人民法院刑一庭助理审判员、刑二庭审判员、刑二庭副庭长、办公厅副主任、刑四庭庭长、刑一庭庭长、审判委员会委员。

这密密麻麻的最高法任职履历可以充分说明，杨万明其实是“资深最高法人”了。

在北京市高院任职两年半后，杨万明重回最高法任职。而他的前任沈德咏是资历颇深的老法官。沈德咏的离开，意味着这位历任最高人民法院副院长、常务副院长的一级大法官离开供职20年的最高法，他也是我国首批大法官中最后一位离开法官岗位的。

今年3月全国两会上，沈德咏已经担任全国政协常委、社会和法制委员会主任。

资料 | 澎湃新闻 人民网 新华网 最高法官网

校对 | 罗晶

责任编辑：张迪