原标题：7月楼市迎3个大消息 每个都影响房价！

进入7月份，楼市发生3件大事：

——个别城市设定了房价“涨停板”。

——在北京、上海等30个城市开展治理房地产市场乱象，重点打击投机炒房团伙。

——住建部表态，要因地制宜推进棚改货币化安置。

这些都会对房价走势产生影响！

资料图：69辆大巴载着南京及周边城市3300多人分线路开赴64家楼盘。 朱晓颖 摄

个别城市房价设定“涨停板”

7月以来，已有20余城发布楼市政策或执法结果，个别城市还设置了房价“涨停板”。

7月10日，福建宁德市发布通知：

中心城区新建商品住房均价在2018年1月份水平（8882元/平方米）的基础上，每年涨幅控制在6%以内，普通高层住宅（毛坯）预售均价实行最高限价，最高控制在11000元/平方米以内。

无独有偶，云南昆明和大理也出台了类似政策，为房价涨幅设定上限。

58安居客房产研究院首席分析师张波说：

“对涨幅设限其实是不少地方政府会在调控过程中采用的手段，但是，直接以比例的方式明确下来却较为鲜见。”

这些限价令有用吗？

张波认为，其一，可以控制市场对房价的合理预期，不但会影响商品房上市价格，还会间接影响土地价格；其二，可以弱化住宅的投资属性，减少住宅房源的投资需求。

但他还说，这种“一刀切”的做法值得商榷，因为用行政手段取代市场手段的方式一般适用短期调控。

资料图：购房人在楼盘看沙盘并咨询售楼工作人员。中新社发 汤彦俊 摄

七部门在30城打击炒房团

进入7月，一个重磅行动悄然开始。

从7月初至12月底，住建部等七部门会在30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。

重点打击对象有四个方面：投机炒房团伙、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业、虚假房地产广告。

名单中的30个城市包括：北京、上海、广州、深圳、天津、南京、苏州、无锡、杭州、合肥、福州、厦门、济南、郑州、武汉、成都、长沙、重庆、西安、昆明、佛山、徐州、太原、海口、宁波、宜昌、哈尔滨、长春、兰州、贵阳。

张大伟说，30城主要是一二线和部分三四线热点城市，它们是房地产调控的“牛鼻子”，这些城市平稳了，全国房地产市场也就平稳了。

棚改货币化安置将迎来调整

住房和城乡建设部有关司局负责人12日表示，要因地制宜推进棚改货币化安置。

商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方，应有针对性地及时调整棚改安置政策，采取新建棚改安置房的方式；商品住房库存量较大的地方，可以继续推进棚改货币化安置。

资料图：2017年8月，呼和浩特某棚户区居民收到首批征拆补偿款。中新社记者 刘文华 摄

所谓“棚改”即棚户区改造，是指为改善困难家庭住房条件的城镇危旧住房改造工程。它是城市更新的重要组成部分，也是三四线城市房地产去库存的重要因素之一。

2015年，国务院推出棚改三年计划，要求积极推进棚改货币化安置，以缓解和消化商品房库存。棚改规则逐渐转向为货币化安置，也就是说拆迁之后不给房子给现金，拆迁户自己再去买房子。

以后这种货币化安置可能会变少。

因为，住建部此次要求：

各地要坚持既尽力而为、又量力而行的原则，切实评估论证财政承受能力，不搞一刀切、不层层下指标、不盲目举债铺摊子，进一步合理界定和把握棚改的标准和范围。

中原地产首席分析师张大伟说：

“目前看，整体市场对棚改政策非常敏感，因为这是支撑最近几年楼市最关键的因素，特别是三四线城市，严重依赖棚改的货币化安置。”

“货币化安置逐渐收紧是大势所趋。货币化安置造成了大量的购房需求，而部分城市的库存不足，这些需求放大了购房紧张情绪。必须明确的是，棚改的数量将减少，这是2018年的政策要求。”

责任编辑：张迪