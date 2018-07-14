贪污房产谁最多：“双百院长”第六 第一非他莫属

原标题：“双百院长”只能排第六 盘点这些年来的“房多多”

来源：观海解局

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）昨天，因受贿房产100套、停车位100个而被称为“双百院长”的云南省第一人民医院原院长王天朝受贿案一审宣判，王天朝被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。

虽说良田万顷，日食一升；广厦千间，也只能夜眠八尺。但记者梳理发现，“收藏房产”曾是不少人的“爱好”，单从数量看，“双百院长”只能排第六。

但最终，这些人都黄粱梦醒。不知曾经坐拥上百套房产，午夜梦回却只能睡在冰冷的牢房里，是一种怎样的感受？

2015年8月10日，军事法院对解放军总后勤部原副部长谷俊山贪污、受贿、挪用公款、行贿、滥用职权案进行了一审宣判，认定谷俊山犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、行贿罪、滥用职权罪，数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，赃款赃物予以追缴，剥夺中将军衔。

据《凤凰周刊》披露，揭发检举者称谷俊山有300多套房产，但专案组最后落实的是60多套。

在这些房产中，有两套最受关注。一处在河南省濮阳市中心地带，是中国传统的四合院式建筑，附近的居民都叫它“将军府”。紧闭着的大门旁悬挂着巨幅山水画，另外还摆着大象和龙的石雕。四合院占地约2公顷，被附有铁丝网的3米高墙团团围住。而这里正是谷俊山的老家。

所谓的“将军府”

另一处是在北京的太平路22号，这里是总后设计院所在地，该院内也曾有谷俊山的一处隐秘住宅和会所。据报道，谷的住宅在设计院内一个角落，原址是一个假山花园。为了不引人注意，设计者在通往谷俊山住处的外围和小路两侧种上碗口粗的竹子，生性喜温湿的竹子原本不适合北方水土，设计者特意在竹林下铺设了热力管道，以便竹子生长。竹林深处的住宅旁边是一座礼堂式样的会所，两者相连。

TOP7黄萌：84套房产 被判无期 减为20年2个月

2012年7月30日，原浙江省食品药品监督管理局局长黄萌犯受贿罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；扣押在案的赃款、赃物予以没收，由扣款单位上缴国库。据报道，案发时黄萌家中搜出5000万现金，发现黄萌有84套房产。

记者在中国裁判文书网看到，2016年1月，浙江高院开庭审理了黄萌的减刑申请。裁判书显示，罪犯黄萌在无期徒刑执行期间，经教育能认罪悔罪，服从管教；认真遵守法律法规及监规，无违规扣分；积极参加政治、文化、职业技术学习，成绩优秀；积极参加劳动，完成生产任务。2013年被评为监狱级改造积极分子、2014年被评为省级改造积极分子。且无故意犯罪、漏罪，悔改表现突出。

法院裁定，将罪犯黄萌的刑罚，减为有期徒刑二十年二个月，剥夺政治权利期限改为八年。

TOP6王天朝：受贿百套房百个车位 被判无期

昨天，云南省普洱市中级人民法院对云南省第一人民医院原院长王天朝受贿案进行一审公开宣判，以受贿罪判处被告人王天朝无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。此前，王天朝受贿细节已经曝光——因受贿房产100套、停车位100个，因此被称为“双百院长”。

据检察机关指控：2010年6月，王天朝利用其担任云南省第一人民医院院长的职务便利，为昆明仁贤房地产有限公司董事长徐某承揽、开发省一院安宁市太平镇分院职工住宅小区昆华苑工程提供帮助。王天朝收受徐某通过谢瑜、李季贿赂的昆华苑小区100套住房，价值8300多万元。

据了解，这100套房子的面积有大有小，有别墅，也有普通住宅。据《云南信息报》报道，开发商原本要按一定比例给王天朝提成，但因缺乏资金，就用100套房子和100个车位相抵。

TOP5林伟忠：一纸箱房产证惊呆房管所 被判12年

林伟忠的房产之一

2014年1月15日，广东省东莞市纪委通报，被网民举报拥有“百套房产”的东莞市原厚街镇党委委员、武装部部长、人大副主席林伟忠存在贪污公款、违规获取使用集体土地等问题，已构成严重违纪并涉嫌犯罪，决定给予其开除党籍、开除公职处分，并移交司法机关处理。

据《北京晚报》报道，当地一个与林伟忠共事多年的官员向记者讲述了一个细节。早些年，东莞更换旧版房产证时，林伟忠抱着一个硕大的矿泉水纸箱去换证，里面全都是房产证，把房管所的人都惊呆了。

2015年7月，东莞市中级人民法院判决其有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处没收个人财产四百三十万元。

记者从中国裁判文书网获悉，一审判决后，林伟忠提出上诉。广东省高院二审认定林伟忠犯贪污罪，一审判决刑期恰当，但林伟忠在被查处后，已退还贪污款项450万元，一审法院对林伟忠“并处没收个人财产430万元”过重，故此改判为“没收个人财产50万元”。

TOP4方广云：侵占136套房被判20年 申请监外执行和减刑未果

2014年12月26日，合肥“房叔”方广云一案在安徽省庐江县法院一审宣判，法院以贪污罪、滥用职权罪、受贿罪判处方广云有期徒刑20年，并处没收个人财产人民币15万元。

据新华社报道，方广云原任合肥市站北社区居委会党支部书记，2012年底，当地村民实名举报其“非法侵占136套回迁安置房”，方广云因此被称为“合肥房叔”、“房老虎”。

判决后，因方广云患有多种疾病，不能行走，庐江县看守所未予收押。此后，方广云向庐江县法院申请暂予监外执行。

2015年3月，经安徽省监狱总医院鉴定，方广云的病情短期内没有生命危险，不符合暂予监外执行的法定条件。

记者发现，去年年底中国裁判文书网公布了一份《罪犯方广云贪污罪滥用职权罪受贿罪刑罚变更刑事裁定书》，其中写道：执行机关安徽省庐江监狱以罪犯方广云确有悔改表现，于2017年12月1日提出减刑建议，报送法院审理。2017年12月21日执行机关向法院报告，鉴于该犯财产性判项退赃证据不足，请求予以撤卷。

合议庭认为，罪犯方广云系职务犯罪罪犯，是否积极退赃，证据不足，不能认定其“确有悔改表现”，不符合法定减刑条件。判决准许安徽省庐江监狱撤回减刑建议书。

TOP3徐林保：“南昌房叔”拥149套房 非职务犯罪

2016年10月，网传南昌一检察院副科长徐林保坐拥380套房。但是记者从南昌市高新区人民检察院了解到，徐林保并不是该院职务犯罪科副科长，而只是普通工勤人员。

2016年11月3日，江西省南昌市检察院通过官方微博称：高新区检察院职工徐林保及其家人名下在南昌房产共计149套（间），购房时间为1995年至2015年，购买时价格总计1.1亿余元，目前在南昌地区的银行仍有9600余万元贷款未归还。

南昌检方还指出，徐林保女婿龙跃武因涉嫌信用卡诈骗罪，已被公安机关立案侦查。

显然，徐林保的情况并非职务犯罪，其诸多房产是贷款购买，而贷款无法按期还给银行。记者在中国裁判文书网上看到，2017年，招商银行股份有限公司南昌分行要求冻结被申请人徐林保、毛发英（其妻）银行存款590万元或查封、扣押其相应价值的财产，而法院支持了招行南昌分行的申请。

在中国裁判文书网上还可以看到，今年上半年，被执行人徐婷婷（其女）名下的多套房屋被拍卖，买受人可持裁定书到房管部门办理相关产权过户登记手续。

TOP2 赵海滨：“广东房爷”两个身份证 192套房产

据《南方日报》报道，2013年3月26日，“广东房爷”赵海滨因严重违纪被双开。

赵海滨为原陆丰市公安局党委委员、碣石镇党委副书记（挂职）。此前被人实名举报其拥有两个身份证，在赵海滨之外另有一个名为“赵勇”的假身份，并以此身份经商；其在陆丰、深圳、珠海、惠州均有房产，仅惠州市登记在其名下或公司名下的就有192套，堪称“房爷”。

赵海滨对记者承认，曾使用名为“赵勇”的身份证经商办企业，并任法定代表人，但192套房是弟弟与人合伙开发，自己只是“管理者”。

陆丰市纪委2013年6月25日表示，陆丰市已于5月14日晚对赵海滨宣布党政纪处分，同时解除对赵海滨的“双规”措施。经纪检部门调查，赵海滨存在多项违纪问题。一是持用“赵海滨”和“赵勇”两个身份证号，违反户籍管理有关规定。二是以“赵勇”身份经商办企业，违反《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》。三是隐瞒其真实身份出入境香港。

至于相关房产，是1993年赵海滨以“赵勇”名义所在公司惠州市金宝建材商行与陆丰陆兴公司合作开发建成的，实际共计205套。2005年7月4日，两家公司签订协议分割财产，金宝公司分得两栋楼房，共137套。

TOP1刘志军：案涉374套房产 被判死缓

2013年7月8日，北京市第二中级人民法院对原铁道部部长刘志军受贿、滥用职权案作出一审判决，对刘志军以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以滥用职权罪判处有期徒刑十年，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

案发后，刘志军受贿的赃款及其滥用职权造成的损失被司法机关全部追缴，这其中仅房产就有374套，人民币超过8亿元。

那么，刘志军为何没判死刑？对此，审判长解释称374套房产并非刘志军的犯罪所得：根据法院审理查明的事实，刘志军滥用职权使得丁羽心等人谋取利益30余亿元，对此办案机关在办理丁羽心案等其他关联案件时扣押、冻结了丁羽心及其他相关人员的大量现金、股权、房产、书画等物品，此前媒体报道中所提374套房产、现金等均包括在内。这些款物系刘志军滥用职权使丁羽心等人获得的非法利益，而非刘志军的犯罪所得，但反映出刘志军滥用职权犯罪情节特别严重。

注：丁羽心原名丁书苗，被外界称为“高铁一姐”。2014年12月16日，因行贿罪和非法经营罪，被北京市二中院判有期徒刑20年，罚金25亿元，没收个人财产2000万。其中罚金数创下个人罚金最高记录。

责任编辑：张迪