环太军演期间 中国情报收集船来到了演习海域

原标题：：环太军演期间，中国情报收集船在演习海域行使“航行自由”权

据美国福克斯新闻网报道，一艘隶属于中国海军的情报搜集船一直在美国举办的“环太军演”期间潜伏在美国夏威夷海岸附近进行情报收集工作。

美国媒体的报道

一名美国官员透露称目前还不清楚这艘中国船只的具体位置，但是这名官员表示中国的情报搜集船一直在国际水域航行（夏威夷海岸线12海里之外），并没有影响演习。而五角大楼发言人海军上校克里斯托弗·洛根说：“中国军队最近在南中国海的行动破坏了当地的稳定，违反了在国际水域自由航行的国际准则。”随后又补充说：“中国的行为不符合环太平洋军演的原则和目的。”

美国杜威号驱逐舰参与环太军演中舰员拍摄的落日

参加此次换太平洋军演的智利海军陆战队指挥官Pablo Nieman准将对美国记者表示说：“对于我来说，这次环太平洋军演非常令人失望，这个海域上有一艘不在邀请名单上的船只存在，这很可能会破坏这次演习。我希望并期望所有舰员都采取专业行动，以便我们继续专注于手头的工作，并以合作精神为基础，顺利完成这次演习。“报道中还指出这艘中国海军情报收集船很可能在7月11日（星期三）抵达了美国夏威夷周边水域，目前依然在美国专属经济区内活动。报道称美国海军已经采取“一切防范措施来保护重要的信息不被窃取。”

2016年环太平洋军演“全家福”

根据报道，此次环太平洋军演共有26个国家，47艘水面舰艇，5艘潜艇，18艘国家陆军部队，200多架飞机和25，000名人员参与，被媒体誉为“世界最大的海上联合军事演习”。日本“伊势”号直升机驱逐舰、澳大利亚“阿德莱德”号两栖攻击舰、美国航母“卡尔·文森”号、印度尼西亚“孟加锡”号两栖舰等太平洋地区的大型军舰都参与了此次演习。而原本中国海军在今年环太军演受邀之列，不过今年5月美国却取消对中国参加环太平洋国际军演的邀请。现在看来，中国海军显然并没有错过这次演习，并且以另一种形式参与其中。

责任编辑：张迪