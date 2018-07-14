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环太军演期间 中国情报收集船来到了演习海域

环太军演期间 中国情报收集船来到了演习海域
2018年07月14日 22:41 环球时报
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　　原标题：：环太军演期间，中国情报收集船在演习海域行使“航行自由”权

　　据美国福克斯新闻网报道，一艘隶属于中国海军的情报搜集船一直在美国举办的“环太军演”期间潜伏在美国夏威夷海岸附近进行情报收集工作。

美国媒体的报道美国媒体的报道

　　一名美国官员透露称目前还不清楚这艘中国船只的具体位置，但是这名官员表示中国的情报搜集船一直在国际水域航行（夏威夷海岸线12海里之外），并没有影响演习。而五角大楼发言人海军上校克里斯托弗·洛根说：“中国军队最近在南中国海的行动破坏了当地的稳定，违反了在国际水域自由航行的国际准则。”随后又补充说：“中国的行为不符合环太平洋军演的原则和目的。”

美国杜威号驱逐舰参与环太军演中舰员拍摄的落日美国杜威号驱逐舰参与环太军演中舰员拍摄的落日

　　参加此次换太平洋军演的智利海军陆战队指挥官Pablo Nieman准将对美国记者表示说：“对于我来说，这次环太平洋军演非常令人失望，这个海域上有一艘不在邀请名单上的船只存在，这很可能会破坏这次演习。我希望并期望所有舰员都采取专业行动，以便我们继续专注于手头的工作，并以合作精神为基础，顺利完成这次演习。“报道中还指出这艘中国海军情报收集船很可能在7月11日（星期三）抵达了美国夏威夷周边水域，目前依然在美国专属经济区内活动。报道称美国海军已经采取“一切防范措施来保护重要的信息不被窃取。”

2016年环太平洋军演“全家福”2016年环太平洋军演“全家福”

　　根据报道，此次环太平洋军演共有26个国家，47艘水面舰艇，5艘潜艇，18艘国家陆军部队，200多架飞机和25，000名人员参与，被媒体誉为“世界最大的海上联合军事演习”。日本“伊势”号直升机驱逐舰、澳大利亚“阿德莱德”号两栖攻击舰、美国航母“卡尔·文森”号、印度尼西亚“孟加锡”号两栖舰等太平洋地区的大型军舰都参与了此次演习。而原本中国海军在今年环太军演受邀之列，不过今年5月美国却取消对中国参加环太平洋国际军演的邀请。现在看来，中国海军显然并没有错过这次演习，并且以另一种形式参与其中。

责任编辑：张迪

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