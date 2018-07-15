西媒称中国外汇储备世界第一:规模接近德经济总量

原标题：西媒称中国外汇储备世界第一：规模接近德国经济总量

参考消息网7月15日报道 西媒称，中国央行保存的金融“武器库”是庞大的，其规模接近于德国经济的总量，是全球第二大外汇储备国——日本外汇储备的两倍多，也是瑞士外汇储备的四倍多。

据西班牙《起义报》网站7月12日报道，在金融秩序即任何货币发行机构的日常管理中，外汇储备是本国货币汇率可持续性的“灯塔”。

报道称，在世界各国的金融监管机构中，这个货币篮子的大部分货币以美元计价，其次是欧元。它们是全球范围使用最多的两种货币。因此美国和欧元区国家并无积累美元和欧元储备的必要。

但是对于其余经济体尤其是新兴市场经济体的银行金库而言，拥有健康的外汇储备状态是其经济安全的表现，新兴市场具有更大的增长和繁荣潜力，但是宏观经济失衡以及收入分配差距增大的风险也更高。

报道称，通过外币买卖，外汇储备是维持浮动汇率稳定的保障，同时对于固定汇率的维持而言也是必不可少。此外它们还是危机时刻保持流动性的缓冲带，并且能够给外国投资者带来信心，让他们知道存放其资本的中央银行有能力采取行动保护他们的投资。

此外还有三个理由说明一国外汇储备的重要性。首先它在国际支付中充当保护人的角色，在当前这样一个主权、企业和银行债务水平创纪录的时代，这个保护人被调用的频率是很高的。其次，它可以作为某些产业例如基础设施产业的资金。最后，虽然各国央行货币篮子里的绝大部分货币为美元和欧元，但是其他货币储备也在逐渐增加，这有助于减少本国在全球市场投资的风险。

报道称，那么全球外汇储备中，哪些国家居于领先地位呢？位居榜首的是中国，其央行的外汇储备金额以当前市场价计算的话，相当于约3.2万亿美元，这几乎是全球第四大经济体德国的经济规模。同时它是位居第二的日本的外汇储备的两倍多，日本拥有1.2万亿美元外汇储备，而它的日元储备则大幅减少，因为日本是超级出口大国，每年日本制造产品的出口额超过6050亿美元，几乎全部以美元和欧元计价。

报道称，中国外汇储备是瑞士央行储备的四倍多，瑞士被视为世界金融避风港，瑞士法郎是汇率稳定的象征。瑞士的外汇储备超过7857亿美元。瑞士没有加入欧盟也是它自身吸引投资的一种策略，可以远离欧元市场的动荡。根据国际货币基金组织在2018年第一季度结束之后的最新统计资料，对比各国央行提供的数据，全球外汇储备最多的10个经济体依次是中国、日本、瑞士、沙特、中国香港、印度、韩国、巴西、俄罗斯、新加坡。

报道还称，中国和日本的外汇积累来自产品出口收入，而沙特的外汇收入则来自石油销售。然而令人震惊的是美国货币储备的稀少，不到440亿美元，而它的主权债务则超过21万亿美元，虽然作为全球最大经济体，美国在进入世界金融市场时具有极好的偿付能力保障。（编译/王露）

责任编辑：张岩