人民日报:各方须阻止“301”死灰复燃 把它关笼里

原标题：美方单方面发起贸易战没有任何国际法律依据

《 人民日报 》（ 2018年07月15日 02 版）

商务部在7月12日发表的声明中指出，美方指责中方反制行动没有国际法律依据，其实恰恰是美方单方面发起贸易战没有任何国际法律依据。专家普遍认为，美国的做法是为世贸组织《关于争端解决规则与程序的谅解》所禁止的单边做法，违反了世贸组织的最基本精神和原则。中方被迫采取反制行动，是维护国家利益和全球利益的必然选择，是完全正当、合理合法的。

出现摩擦并不奇怪，关键要采取合理合法的解决方式，而不是任性地举起单边主义和保护主义的大棒

“301调查由美国自身发起、调查、裁决、执行，具有极强的单边主义色彩。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，正因如此，301调查自面世以来，一直遭到其他国家反对。

“经济大国之间的经贸合作出现摩擦并不奇怪，关键要采取合理合法的解决方式，而不是任性地举起单边主义和保护主义的大棒。”白明说，美国301调查既在国内法项下违反其总统向国会作出的行政声明，又在国际法项下违反其在1998年欧诉美“301条款”世贸争端案中作出的承诺。

“301条款”是美国《1974年贸易法》第301到310节。“301条款”是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法授权条款。美国彼得森国际经济研究所高级研究员查德·鲍恩曾比喻，在301调查中，美国政府既是警察（判断外国政府是否有错）、检察官（提起诉讼），又是陪审团（甄别证据）、法官（决定是否采取报复性措施）。

在多边贸易体制史上，“301条款”肆虐一时，臭名昭著，遭到很多国家抵制。2000年1月，WTO争端解决机构通过了欧共体（欧盟前身）诉美国“301条款”案的专家组报告。当时，美方在此案中曾以“明确、正式、再次及无条件”方式做出过承诺，关于美国在世贸协定项下的权利是否被违反或拒绝，301调查决定将仅能依据WTO争端解决机制通过的专家组或上诉机构作出的裁决做出。专家组报告也明确指出，如果美国政府在任何程度上否定或撤回这些承诺，其“301条款”相关法律规定将被认定不符合《关于争端解决规则与程序的谅解》第二十三条的规定。

2017年8月，美方不顾中方和国际社会反对，单边对华发起301调查。今年3月，美国炮制出所谓301调查报告，不顾征求意见中高达91%的反对声音，于7月6日对中国340亿美元输美产品加征25%关税。中国法学会副会长王其江认为，WTO规则禁止擅自提高关税和未经授权专门针对某一个WTO成员采取措施，而美国无视这些基本规则挑起贸易事端，是对WTO规则的公然违反。“美国公然破坏世界经贸秩序，粗暴践踏WTO体制，肆意发动贸易战，是典型的单边主义、贸易保护主义、贸易霸凌主义，对多边贸易体制造成了严重损害。”

各方必须齐心协力阻止“301条款”死灰复燃，并重新把它关进WTO规则的笼子里

专家们普遍表示，美国此次罔顾其国际承诺，开了一个非常恶劣的先例。各方必须齐心协力阻止“301条款”死灰复燃，并重新把它关进WTO规则的笼子里。

美国“301条款”调查报告歪曲事实，东拼西凑，对中方妄加指责，完全不符合中国推进市场化改革、扩大对外开放和加强知识产权保护的实际情况。中国国际贸易促进委员会副会长卢鹏起表示，中国贸促会和中国国际商会作为中国工商界代表，3次共计提交1300多页材料，全面批驳了美方的不实指控。美国的征税措施公然违反世贸组织最惠国待遇基本原则和约束关税义务，是对国际法基本精神和原则的公然践踏。中方被迫采取反制行动，是维护国家利益和全球利益的必然选择，是完全正当、合理合法的。

“现在美国重拾‘301条款’完全背离全球多边贸易的规则框架，是赤裸裸的利益需求。既不符合全球贸易规则框架，也未必能让美国获取最大利益。”中国国际经济交流中心研究员张茉楠认为，美国现在宣称的所谓“公平贸易”，实际上是借“公平”之名，行“贸易保护主义”之实。

“在美国单方面挑起贸易战的情况下，中方被迫采取了对等反制措施，于法有据，在情理之中，符合国际惯例。同时，充分表明了中国政府维护世贸组织多边体制权威、维护国际法尊严的态度和决心。”张茉楠说。

责任编辑：霍宇昂