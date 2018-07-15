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中央气象台：四川盆地华南等地有大到暴雨

中央气象台：四川盆地华南等地有大到暴雨
2018年07月15日 06:53 央视新闻
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　　原标题：中央气象台：四川盆地华南等地有大到暴雨

　　中央气象台预计，今天，辽宁东南部、四川盆地西部、广西南部沿海、广东西南部、海南岛等地的部分地区有大到暴雨，其中，四川盆地西部、广东西部沿海、海南岛南部等地的局部地区有大暴雨，上述部分地区伴有短时强降水等强对流天气。

长江上游多条支流发生超警戒洪水

　　长江上游多条支流发生超警戒洪水

　　针对多地的雨情，气象部门提醒，长江上游的嘉陵江、岷江、涪江等部分支流发生超警戒水位洪水，涪江出现超历史洪水。这一次的降雨区域跟之前受灾地区重合，因此发生山洪、地质灾害和中小河流洪水的气象风险将继续加大，需加强防范。

责任编辑：桂强

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