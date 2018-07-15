原标题：陈水扁欲高调亮相民进党会议 监狱：没申请，不能去

前台湾地区领导人陈水扁。（图片来源：东森新闻云）

海外网7月15日 前台湾地区领导人陈水扁因身体状况获批“保外就医”，却依旧不安分，时不时就在公开场合露面刷一刷存在感。他一早宣称，今日（15日）将现身民进党“全代会”，还扬言“看会不会抓人”。不过，台中监狱表示，直到14日晚间，都未收到陈水扁参加“全代会”的申请。

据东森新闻云报道，民进党15日召开“全代会”，预计将选出新一届中执委、中常委，旨在重组党内权力核心。陈水扁在社交媒体“新勇哥物语”中声称，他也收到了开会通知，想要亲自赴会。

陈水扁日前在“新勇哥物语”中指出，他收到民进党中央党部7月5日通知7月15日开会的公函及中执评委投票通知单，因为他是民进党终身党员，曾任民进党党主席，所以也是本届大会的党代表。

陈水扁称，自从2008年参加蔡英文就职典礼并应邀致词后，已有10年没机会再参加“全代会”了。

不过，陈水扁看似并不想“低调出席”。话锋一转，他竟嚣张地表示“看会不会抓人”、“最坏的可能是，阿扁就在蔡英文面前被抓回去，这样‘代志才会大条’！？（台湾用语，指事情变得严重）”

不少岛内网民对贪污犯陈水扁如此在外嚣张，表示不满。

“早就说了在监狱要死要活的，放出来就没病了！再抓去关的话，他的病症就又来了，阿扁没去演戏太可惜了，不然金钟奖、金马奖影帝就是他了呀！或许还能问鼎奥斯卡影帝呀！”

“这个乱源，真的可以抓回去关了！你们法务部门真的是无能啊！”

“到底是谁让他一直可以保外就医的？真的觉得他根本不需要！”

台中监狱14日晚间表示，依规定陈水扁参加活动必须向中监提出申请，由中监综合评估是否与医疗有关，才能决议是否可以参加。然而，陈水扁并未提出申请，因此不能参会。（海外网/李萌）

责任编辑：桂强