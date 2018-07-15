来源：北京日报

原标题：继怀柔科学城后，蔡奇陈吉宁又来到这座城

撰文|徐飞鹏 马楠 摄影 | 戴冰

7月13日下午，市委书记蔡奇来到昌平区就推进未来科学城建设进行调查研究。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于科技强国的一系列重要指示精神，坚持以科技创新为核心，以更加开放的姿态搞活未来科学城，集聚一批高水平海内外创新人才，打造一批高技术研发平台，努力建设一流的技术创新高地。市委副书记、市长陈吉宁一同调研。

察看配套设施建设

未来科学城是建设全国科技创新中心的主平台之一，是打造北部科技创新带的重要枢纽。时隔十个月，蔡奇、陈吉宁再次来到这里检查工作。

在中航联创察看

中航联创科技有限公司聚焦军民融合产业，搭建平台培育民营高科技企业。蔡奇走进中航远景、轻元科技、创意感知、智擎信息、术康医疗等公司察看，还饶有兴趣地体验了智能交互、混合现实、影像引导等新技术。蔡奇称赞这里聚集了一批科创人才，生气勃勃。在中国电子网络和信息产业基地，蔡奇察看通用计算、人工智能等领域最新研发成果后，又察看了未来科学城南区公共服务配套核心区项目和滨水公园建设情况。

了解培育孵化企业技术研发成果

蔡奇在座谈时强调，

未来科学城在全国科技创新中心建设中扮演着重要角色，它以与央企合作、引进海外人才为基础，以企业为技术创新的主体，对科技需求很迫切，对成果转化更直接。

要深化规划研究。突出“科学”这个核心，加强科学规划，围绕做强科技创新来配置资源，营造环境。处理好与昌平分区规划的关系，加强空间规划衔接，落实好建设用地总量控制、增减挂钩和职住平衡等要求。保护好生态绿心，做好战略留白。统筹考虑科学城东区与中关村生命科学园、中关村昌平园、沙河高教园区联动发展。

主持召开座谈会

蔡奇强调，

要集中力量在搞活科学城东区上下功夫。

盘活存量资源要一企一策，坚持不懈推进。把好项目入驻关，严格落实研发投入、地均产出、劳动生产率等准入门槛。

引入多元主体要做深做实，民营研发机构、外资研发机构、转制科研院所、科技创新企业都要纳入视野，列出重点引进清单，一对一做好工作。

协同创新要加大力度，引导央企向社会开放科研设施，促进央企与高校院所、民企、外企合作，以重点项目为抓手，组建协同创新联合体，搭建开放创新平台，推动央企打开院墙搞创新。

蔡奇要求，

加强人才引进。完善海外人才联络网，打造海外人才创新创业平台，吸引科技领军人才和团队入驻。抓好国际人才社区建设，优化国际人才发展软环境。强化知识产权保护运用，繁荣创新文化。聚焦创新要素，搭建对接平台，促进科技与产业、人才和资本的结合。

蔡奇要求，

完善配套服务。落实三年提升计划，抓好人才公租房、共有产权房建设。继续推进交通、教育、医疗等配套设施建设，文化中心、体育中心、展示中心要抓紧开工。深入推进疏解整治促提升专项行动，提高地区发展品质，把发展空间腾出来，把科学城亮出来。

陈吉宁指出，

建设未来科学城，一要优先搞活。综合施策，引导入驻央企注入要素、打破“围墙”、更加开放，激发创新动力和活力。

二要做好统筹。遵循科学规律和创新规律，对标国际，找准定位，进一步统筹未来科学城的科学规划、空间规划和发展规划，探索以工业制造业为着力点，与构建高精尖产业相结合，研究建立公共性平台，补齐公共服务短板，塑造未来科学城的结构性优势。做好与沙河高教园的统筹，用好沙河园区高校人才、智力和学科优势资源，推动协同创新、联动发展。

三要强化机制。在完善建设机制的同时，加快建立科学城发展机制，促进人才、企业、资本等创新要素聚集，加强入驻企业间的交流合作，解决创新要素粘性不足的问题。

市领导阴和俊、崔述强、侯君舒，市政府秘书长靳伟一同调研。

责任编辑：桂强