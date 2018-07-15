“70后”在地方政坛崭露头角 有10位是女一把手

原标题：地方政坛的“70后”：4位“75后”、10名女性

撰文 | 孟亚旭

“70后”官员渐渐在地方党政机关中崭露头角。

据政知见（微信ID：bqzhengzhiju）统计，到目前为止全国31个省（市、区）至少有96位“70后”地市党政“一把手”。

其中，从人数上来说，排在前三位的分别是重庆、天津和北京。

从年龄上来讲，“75后”的地市级党政一把手目前至少有4人。从性别上来看，“70后”的女性党政一把手有10人。

4位“75后”

据统计，全国的地市党政一把手中，“75后”干部至少有：

山东德州市市长陈飞（1975年1月），2015年8月任德州市长

湖北襄阳市市长郄英才（1975年9月） ，2018年1月任襄阳市长

浙江台州市代市长张晓强（1975年11月），2018年2月任台州代市长

重庆云阳县县长覃昌德（1976年5月） ，2013年3月任云阳县县长

其中，今年去代转正的郄英才是“空降兵”。

郄英才毕业于中国政法大学法律系，曾在中办秘书局当过会议处处长、副局长兼会议处处长等职务。2013年7月空降随州，后任代市长、市长，2017年11月任襄阳代市长，今年1月转正。

上述四人中唯一的一位代市长是张晓强，他是在地方一步步成长起来的。

公开资料显示，张晓强毕业于浙江农林大学林学专业，早年曾担任丽水市卫生局副局长，在团系统也曾历练过——担任过共青团浙江省丽水市委书记。

在经历景宁县副县长、景宁县政法委书记、遂昌县县长、德清县县委书记、诸暨市委书记等基层岗位历练后，今年2月张晓强履新台州代市长。

“他看起来虽然年轻斯文，但做事有担当，有魄力，而且雷厉风行。”张晓强在2015年荣获“全国优秀县委书记”称号时，当地媒体曾对张晓强进行报道，当时的报道显示，在中央表彰的全国优秀县委书记中，他也是最年轻的。

10名女性“70后”

女性“70后”是地方党政一把手中一道靓丽的风景线，据政知见（微信ID：bqzhengzhiju）统计，目前的“70后”女性中包括：

上述10人中，最年轻的当属博士“70后”雷健坤。

公开资料显示，雷健坤系山西本地人，哲学博士。她先后在山西大学哲学系、南开大学哲学系学习，1999年7月任中央党校哲学部中外哲学教研室教师、副教授。

2002年10月雷健坤“教而优则仕”，到山西省纪委系统挂职3年，2005年9月进入团系统任共青团山西省委副书记，在这个岗位上工作6年。在经过朔州市副市长、临汾市委副书记等岗位历练后，2018年1月雷健坤任阳泉代市长，今年3月底去代转正。

雷健坤并不是唯一的女博士，永州市委书记李晖、池州市委书记王宏、淮安市市长蔡丽新等也都是博士。

最晚履新者，当属资阳市代市长吴旭。

资阳市此前是四川省腐败重灾区。去年6月，四川省第十届纪律检查委员会的工作报告还曾专门提到了资阳：

“把彻底肃清周永康案恶劣影响作为重大政治任务，对中央专案移交线索涉及的人员分级分类严肃处理，严肃查处成都、资阳等重点地区、重点领域领导干部系列违纪案件，清理‘余毒’、消除政治隐患。”

“空降兵”

据政知见（微信ID：bqzhengzhiju）统计，上述90多名“70后”中，在团系统工作过的至少有32人，占比约三分之一。

云南省保山市市长杨军即为一例。

公开资料显示，杨军出生于1973年1月，他在1995年7月从西南林学院林业系经济林专业毕业后便到共青团云南省委宣传部工作，从1995年7月至2016年3月，他在团系统历练长达20年（其间在昭通市任宣传部部长1年）。

2016年3月，时任共青团云南省委书记的杨军离开团系统，成为保山市市长候选人，不久任保山市市长。

“70后”地方党政一把手中，还有一些“空降”兵。

除上文提到的随州市市长郄英才外，舟山市市长何中伟、绵阳市委书记刘超、新余市市长犹㼆，以及昭通市市长郭大进也都是空降兵。

舟山市市长何中伟（1970年10月）曾在钢铁研究总院、中国工程院办公厅任职，2008年6月空降浙江，任绍兴市副市长、浙江省发改委副主任等，今年2月任舟山市长。

在何中伟空降浙江1年后，2009年7月，时任中办正局级干部的刘超（1971年11月）空降四川，在经过成都市委统战部部长、成都高新区党工委书记等岗位历练后，刘超于2015年7月任绵阳市长，今年7月仕途再进一步，履新绵阳市委书记。

2011年12月，犹㼆（1973年10月）从国土资源部办公厅空降江西，在经过几年历练后，今年5月任新余市市长。

2012年11月，时任交通运输部公路科学研究院党委副书记兼纪委书记的郭大进（1974年10月）空降云南，任省交通厅副厅长，2015年11月，郭大进任昭通市长。

在刚刚召开的全国组织工作会议上，习近平强调：

各地区各部门要着眼近期需求和长远战略需要，培养选拔一定数量规模的优秀年轻干部。对有潜力的优秀年轻干部，还要让他们经受吃劲岗位、重要岗位的磨炼，把重担压到他们身上。对有培养前途的优秀年轻干部，要不拘一格大胆使用。

责任编辑：桂强