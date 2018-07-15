社科院报告建议2030年周休3天 网友:下周就可开始

原标题：社科院报告建议一周休3天！有网友却表示：算了吧…

报告建议2030年实现4天工作制 每天工作9小时

近日，由中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心与社会科学文献出版社共同主办的“休闲与美好生活：破解不平衡不充分的难题——《休闲绿皮书：2017~2018年中国休闲发展报告》发布暨研讨会”在京举行。

据中国新闻网报道，《休闲绿皮书：2017~2018年中国休闲发展报告》建议，2030年实现“做四休三”。

在我国劳动生产率达到一定水平的前提下，可实行每天工作9小时，每周工作4天的四天（36小时）工作制。

届时，国家就可以取消每年通过前挪后借形成的黄金周或小长假制度。

员工可根据自身需要与单位进行协商，灵活安排自己的假期。

国人休闲时间不充分、不均衡、不自由

据中国日报报道，绿皮书指出，随着中国社会经济迈入新时代，提升幸福感已成为政府决策关注的焦点。居民休闲意识的提升，休闲愈来愈成为衡量生活质量高低的关键因子。

中央电视台、国家统计局等联合发起的“中国经济生活大调查”结果显示，

除去工作和睡觉，2017年中国人每天平均休闲时间为2.27小时，较三年前（2.55小时）有所减少；

其中，深圳、广州、上海、北京居民每天休闲时间更少，分别是1.94、2.04、2.14和2.25小时。

相比而言，美国、德国、英国等国家国民每天平均休闲时间约为5小时，为中国人的两倍。

除了休闲时间不充分之外，由于带薪休假制度尚未全面落实，我国居民休闲时间也不均衡、不自由。

中国社会科学院旅游研究中心对全国2552名在业者进行的一项调查显示，

40.1%的受访者表示“没有带薪年休假”，

4.1%“有带薪年休假，但不能休”，

18.8%“有带薪年休假，可以休，但不能自己安排”，

而“有带薪年休假，可以休，且可自主安排”的仅占31.3%。

中国人民大学休闲经济研究中心于2017年进行的国家休假制度改革调查数据发现，北京市居民休闲需求越发旺盛，但能全部享受休假天数的群体仅占34.2%，带薪休假落实率也仅达62.9%，居民迫切需要更多的休闲时间。

从日常周休情况看，周休状况与有业者所属的行业有关：

75.2%的有业群体可以享受周末双休，这一比例高于2011年的72.5%；

16.1%的群体只能享受周休一天，

其余8.8%的群体日常周休天数则更少。

2013年《全国年节及纪念日放假办法》规定，国民享有11天法定节假日。数据显示，仅有59.2%的有业群体能完全享受11天法定节假日。

调查显示，有业群体没有带薪休假的原因：

主要是工作太忙，没有时间休，这一比例达到45.6%。

其次是单位无带薪休假制度，比例为20.0%。

竞争压力太大，担心失业也是另一个原因，占到12.8%。

担心上司批评（2.6%），

加班费丰厚，主动放弃休假（4.2%）。

在回答有无带薪休假单位所给的补偿时，36.2%的群体表示没有补偿。

一周工作4天？有网友却表示：算了吧…

消息一出，部分网友们纷纷叫好：还用等2030？应该马上实行！

但是，也有网友表示：算了吧。。。

有网友表示，能保证双休就不错了！

你怎么看？

中国青年报（ID：zqbcyol 整理：张力友综合自中国新闻网（李金磊）、中国日报（程思）、社科院旅游研究中心（ID：casstrc）、上观新闻（ID：shobserver）

责任编辑：张申