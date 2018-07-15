不只用日本姓氏 台行政部门发言人又被曝曾酒驾

Kolas Yotaka（来源：今日新闻网站）
海外网7月15日电 近日，台湾地区行政部门发言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤达卡）可谓争议不断。12日，在担任新的发言人后，随即遭台湾网友嘲讽道：“台湾少数民族还沿用日本姓氏，表彰自己是‘三脚仔’（对汉奸的蔑称）的后代？”昨日（14日），行政部门发言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤达卡）又被曝出2014年8月因酒后驾车获处2个月有期徒刑。
据《中国时报》报道，昨日（14日）上午，Kolas Yotaka在民进党中央党部发表“改革挺台湾”之“年金改革篇”的报告，下午就被人爆料4年前曾酒驾遭判刑2个月。
台湾媒体批道，民进党此次人事任命简直给了反酒驾政策一巴掌，更是直接挑战台湾社会正在构建“酒驾零容忍”的文化，负面效应不是赖清德一句“不会再犯”就能遏制的。蔡英文当局简直是无耻近乎勇！
据资料显示，Kolas Yotaka的祖父受过日本教育，由日本人命名Yoshinari，父亲则叫Yoshinari Yotaka（日语：吉成 豊）。Kolas Yotaka曾用中文名叶冠伶，后使用其父的日本姓氏，改为现名。
据台湾今日新闻消息，Kolas Yotaka自12日上任以来宣称，只有使用罗马拼音才能完整表达她的姓名。随即遭台湾网民质疑：“为什么沿用日本姓氏，不使用中文名？”（海外网/汪梦唐）
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