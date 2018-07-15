连遭2次雷暴天气 成都双流机场发灾害性天气预警

原标题：连遭两次雷暴天气 双流机场发布灾害性天气预警

封面新闻讯（吕俊明 记者 殷航）7月15日，记者从成都双流国际机场获悉，继昨日中午遭受持续近期2小时的雷暴天气袭击，造成大面积航班延误，大量旅客出行受影响，导致33个进港航班备降外场，两条跑道曾一度停航关闭的严重情况后，从昨晚21：00开始成都机场又再次遭受雷暴天气袭击，并再次引发大面积航班延误，大量出行旅客再次滞留机场，成都机场昨晚除发布灾害性天气预警外，继续发布了大面积航班延误预警。在一天中先后两次遭受严重极端天气，这在成都机场是极为少见的。

据介绍，成都机场从昨（14日）晚21：00开始，先后遭受两轮雷暴伴中到大阵雨天气袭击，第一轮从昨晚21：00—23：00，持续了2 个小时，雷暴天气在停歇2个小时多一点后，于今晨的01：19再次发端，一直持续至03：30左右基本结束，两次极端天气先后持续了4个多小时。

昨晚的极端天气再次造成了成都机场19个进港航班备降外场，其中重庆16个，贵阳3个，加上昨日中午备降周边机场的33 个航班，在昨日计划飞行的972个航班中，共计造成了52个进港航班备降外场。

记者了解到，昨晚有自北京的2 个进港航班中途返回起飞地。在今晨01：00过后，雷暴天气发展加重，从01：50—02：30期间，成都机场双跑道均实施了停航关闭，在后续的时间中，均是单跑道运行模式，导致航班起降效率大为降低，直至今早的06：00才恢复双跑道航班的起降。

昨晚成都机场遭受极端天气时，再次造成了大面积的航班延误，在中午因极端天气而滞留的旅客还未运送完毕的情况下，再次出现旅客滞留，针对这一情况，成都机场于昨晚21：17发布了灾害性天气预警，随后双再次发布大面积航班延误预警。据统计，昨日成都机场共取消进出港航班76个，截止上午09：00，昨日共推迟至今日补班的有29个班次，致使今日航班量升至1000架次，是成都机场入夏以来单日航班量最多的一天。

据了解，成都机场在昨日计划的972个航班中，由于昨日连续两次遭受严重的极端天气，导致昨日全天仅执行航班912架次。据民航气象部门介绍，今白天本场以阴间多云并有短时小阵雨为主，非常有利于航班的飞行，不过预计今晚本场还将出现极端天气，对航班起降将构成一定影响。

成都机场目前正加强与气象部门的沟通会商及研判，随时关注天气变化，时刻掌握气象动态信息，并提前向各保障部门作出预报，要求各保障单位在提前做好设备及人员避险的同时，作好防范准备，保证航班和旅客的安全。自入夏以来，成都机场出现极端天气的频率及对航班的影响程度，截止目前远高于往年同期，因此，成都机场今年夏季防汛减灾任务十分繁重。

据悉，今天成都机场将优先安排滞留旅客所乘航班起飞离港，预计到上午09：00左右能将滞留旅客全部运送完毕。需提醒旅客的是：一方面目前全国各地正值雨季，乘机出行要多关注了解始发和到达城市的天气信息，以免影响行程。另一方面，今天本场因航班量大，运送旅客人数多，因此不排会将有航班出现不正点的情况，请广大旅客予以理解，如需查询航班信息，请拨打：（028）85205555咨询，或与所乘航空公司联系。

责任编辑：张申