原标题：又见中国速度！500人3小时完成铁轨拨接

7月12日凌晨3点，中国中铁四局500余名工人历时210分钟的紧张施工，顺利完成了张家界禾家村站的两处线路拨接施工，实现了在建黔张常铁路与既有焦（作）柳（州）铁路的连接，进而打通了长钢轨进入铺架基地的运输通道，为实现8月1日黔张常铁路正线铺轨打下坚实基础。

黔张常铁路是渝长厦快速铁路的一段，西起渝怀铁路黔江站，途经湖北咸丰县、来凤县，湖南龙山县、桑植县、张家界市、桃源县，东接石长铁路常德站，是以客为主、客货混线，设计时速200km的国家I级双线铁路，线路全长336.3公里。建成后，将成为成都、重庆至长沙最便捷的铁路通道，解决成渝地区与湘、浙、赣、闽等地的连接问题。届时，从重庆坐火车到长沙只需3个小时，比走现有的渝怀线节省近7个小时。（本文来源：央视新闻移动网矩阵号：中国中铁四局集团）

责任编辑：桂强