黄智贤提醒蔡英文：不承认是中国人 什么都不用谈

原标题：黄智贤随连战赴陆 提醒蔡英文：不承认自己是中国人，什么都不用谈！

[环球网综合报道]13日，中国国民党前主席连战率团赴陆访问，引发两岸各界高度关注。连战随团成员、台湾政论节目主持人黄智贤15日在台湾《中国时报》撰文表示，此次会见是大陆对“台独”分裂势力的最后通牒，黄智贤提醒台湾地区领导人蔡英文，“承认自己是中国人，什么都可以谈。不是中国人，什么都不用谈”。

台湾“中时电子报”截图

此次连战赴陆，接受大陆领导人会见。黄智贤感叹，在大陆改革开放40年的时刻，在两岸情势如此险峻的此刻，大陆领导人沟通的对象，远不止连战。会面本身，就是重要讯息。是对“台独”分裂势力的最后通牒。

此次连战随团成员均为台湾各行各业人士，黄智贤认为，这是表明大陆领导人要会见的，要对话的，其实是所有面向的台湾人。“他对台湾，充满情感”。黄智贤说，大陆领导人满溢情感地讲到许多台商的旧事，更讲到台湾身为日本殖民地时，悲壮的抗日历史。“语气里，满是对台湾的爱惜”。

近来，美国方面频繁打“台湾牌”，从所谓的“与台湾交往法”到近日美军舰航经台湾海峡，黄智贤认为，这一次的“习连会”，则是大陆领导人更直接地向美国政府和蔡英文当局释放讯息：当大陆已经从站起来，富起来，到强起来的时候，再也不会容许国家被欺凌，也不会让国土被割裂的事情发生。绝无可能。

而“美国一定也收到了这样的讯息：不要踩踏红线，台湾就是中国人的红线。民族利益，绝不会妥协。不要试探中国，不要玩弄台湾”。

黄智贤

此次会见中，中共中央总书记习近平强调“大道之行，人心所向，势不可挡”，黄智贤对此感慨，两岸统一，是历史的必然，任何势力都挡不了。大陆领导人“用习式的语言魅力，把话说得非常明白而有穿透力。他完全理解，尊重台湾同胞的特殊心态，充分尊重台湾的制度和社会方式”。

最后，黄智贤叹道，台湾真的没有多久可以混了。当几年后台湾的GDP成为大陆的1%时，两岸难道还有谈的空间？

“蔡英文其实可以改变。承认自己是中国人，一点都不难。是中国人，什么都可以谈。不是中国人，什么都不用谈”。

责任编辑：桂强