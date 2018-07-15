原标题：西部战区：7名一心钻打仗的连主官直接晋升营主官

训练间隙，西部战区陆军某特战旅二营政治教导员范志飞与官兵围坐在一起促膝交流。就在几天前，范志飞还在该旅八连任政治指导员。据了解，今年以来，西部战区陆军先后有7名像范志飞一样一心钻打仗的连主官被破格提拔为营主官。

记者翻看范志飞的简历，发现他军政素质兼优，任指导员期间多次带队出色完成大项军事任务，连队被西部战区陆军表彰为“先进基层单位标兵”，还荣立了集体二等功。

“就是要让更多有抱负、有才干的优秀基层干部脱颖而出，树立按打仗标准选人用人的鲜明导向。”西部战区陆军政治工作部领导介绍，今年被破格提拔为营主官的7名干部，人人素质过硬、个个实绩突出。某合成旅四营二连素有“猛虎连”之称，连长简春在高原驻训期间表现突出，荣立二等功，还培养出20多名训练尖子，这次被破格提拔到一营担任营长。该旅政委徐俊说，旅党委班子在研究选人用人时态度鲜明，就是要从部队建设全局着眼，把优秀年轻干部放到练兵备战的关键岗位上。

西部战区陆军所属部队在调整改革中移防范围较大，为激发广大干部干事创业动力，他们广泛开展“高质量干好工作，高标准履行职责”专题教育，持续抓好一线带兵人素质培养，大范围走开干部交流任职路子。

破格提拔基层一线优秀干部，在官兵中引起强烈反响。入夏以来，在雪域高原、大漠戈壁座座练兵场，西部战区陆军广大干部带头谋战思训，带动部队持续掀起训练热潮。

来源：解放军报

责任编辑：张申