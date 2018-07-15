民进党有能力处理两岸关系?民调：仅1成民众认同

原标题：民进党有能力处理两岸关系？ 台最新民调：就剩1成台民众认同了……

[环球网综合报道]蔡英文当局自上任后，民调高开低走。15日，台民意基金会公布一项最新民调，又往民进党当局的伤口上撒了一把盐↓

如今两岸关系低迷，民调显示，有57.8%的台民众认为国民党比民进党有能力处理好两岸关系，仅有10.1%的民众还认为民进党比国民党有能力。

台湾地区领导人蔡英文

综合台媒消息，台湾民意基金会15日举行“2018台湾政党形象”民调发布会。民调询问受访民众，国民党与民进党两个政党中，谁比较有能力处理好两岸关系？或两党都一样？

结果发现，仅有1成岛内民众认为民进党比国民党有能力。民调称，同挺国民党的57.8%的数据对比来看，两党在这方面的差距居然高达48 个百分点，“这无疑是一个巨大的差距，国民党在这方面获得压倒性的优势”。

此外，台湾地区领导人蔡英文昨日还在台南为民进党“九合一”选举候选人拉票时表功：“民进党很会拼经济 ”，自己“执政两年，对得起人民”。

不出一日，就被民调打脸了……

该民调调查询问受访民众，岛内哪一个政党比较有能力“促进台湾经济发展”？，结果显示，仅有17.6%的台民众认为民进党比较有能力，40.1%的人认为还是国民党有能力促进台湾经济发展。

对于哪个政党“具有执政能力”，结果显示，仅有22%的台民众认为民进党比较有执政能力，35.2%的人则认为国民党更有执政能力。

对此，台湾民意基金会董事长游盈隆称，这组数据对民进党当局来说有点“尴尬”：当台湾多数民众对民进党执政能力失去信心，认为连国民党都不如时，对民进党会造成很大伤害。

而蔡英文昨日还自诩执政两年对得起台湾民众，今日公布的民调中，数据显示，在是否支持蔡英文执政方式的调查中，仅有5.4%的台民众表示赞成，27.7%的人表示不太赞同，21.3%的人表示一点也不赞同……

自2016年上任后，蔡英文鼓吹民进党当局“最会沟通”，但如今两岸关系急转直下，台湾国际空间限缩，岛内经济又出现发展滞缓，民进党当局面临内忧外患。蔡英文连同“行政院长”赖清德的执政满意度持续下降，其中，蔡英文的民调支持率更是屡次出现死亡交叉，被民众讽为“最能撒谎的政府”。

对此，台作家王丰曾在脸书中一语道破：岛内政客的“台独”心态把台湾2300万人当成“笼中鸟”，这种“鸟笼政治”不仅玩死执政民调，连台湾的大好前程也准备一同葬送。“除了（蔡英文）能力问题、视野问题和高度问题之外，最关键的症结还是出在民进党的‘台独’心态作祟。”而“可以预期的是，蔡英文、赖清德日后的民调只会越玩越低，路越走越窄”。

责任编辑：桂强