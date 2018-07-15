山西水利厅抽查河道安全度汛：不打招呼直奔现场

原标题：山西水利厅督导抽查水库河道安全度汛，“不打招呼直奔现场”

根据全国水库安全度汛视频会议和山西省防汛工作会议精神，按照省防指和省河长办要求，近日，山西省水利厅下发通知，要求各市水利（水务）局和厅直有关单位，在汛期持续对辖区内的水库、河道进行安全度汛检查。

为全面掌握各地工作落实情况，督促各市县做好相关工作，山西省水利厅将派出十个督查组，从7月6日开始对各市开展水库、河道安全度汛督导与抽查。重点检查纳入管理范围的大中小型水库备汛度汛工作、河道安全管理工作和市县水库、河道检查工作开展情况。检查采取“四不两直”方式进行（即不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔现场、直面责任人），汛期每月抽查不少于两次，每次不少于两个县（市、区），此项工作将持续到汛期结束。

检查内容包括：一、水库安全度汛：水库“三个责任人”（即行政责任人、技术责任人、巡查责任人）落实及履职情况；水库防汛“三项基本要求”（即汛期预测预警办法、汛期调度运用计划、防汛应急预案）落实情况；水库抢险物资储备情况；熟悉掌握水库运行管理情况；水库垃圾围坝情况等。二、河道安全管理：河道内影响行洪的建筑物拆除情况涉河建设项目编制汛期施工应急预案情况；存在隐患的河堤应急加固情况，河道内非法采砂活动情况，垃圾围河情况；河道内入河排污口登记或审批情况，非法排污行为等。

通知要求各督查组严格开展督导和抽查工作，每次抽查结束后，对发现问题要提出整改要求，第一时间将有关情况报省防办和厅水管处，同时向有关市县和水库管理单位负责人反馈，确保检查实效，省水利厅将根据抽查情况进行全省通报。同时督查组要严格遵守八项规定，轻车简从，合理安排行程。各市要高度重视，加强组织领导，及时向有关单位传达督导和抽查工作要求，并对抽查中发现的问题进行认真整改，及时消除隐患，确保度汛安全。

来源：“山西防汛”微信公众号

责任编辑：张申