云南公检法联合发文惩老赖 隐藏财产等将追究刑责

原标题：云南公检法联合发文惩治老赖，隐藏财产等12种行为将追刑责

近日，云南省高级法院、省检察院、省公安厅联合印发《关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件工作若干问题的意见》（下称《意见》），依法惩治拒不执行判决、裁定刑事案件。

该《意见》明确，法院、检察院、公安机关在办理拒不执行判决、裁定犯罪案件过程中应分工负责、互相配合、互相制约，建立健全沟通机制，确保正确执行法律。

该《意见》对“被执行人隐藏、转移、故意损毁财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行”等12种行为认定为“有能力执行而拒不执行，情节严重”，应当以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。

《意见》规定，法院执行部门在执行判决、裁定过程中，认为负有执行义务的人拒不执行判决、裁定的行为可能涉嫌犯罪的，应移送公安机关立案侦查，公安机关应当立案而不立案的，法院可向检察院建议予以监督，检察院应依法开展监督；申请执行人自行向公安机关报案后，认为公安机关应当立案而不立案的，向检察院提出的，检察院应依法开展监督；检察院发现执行义务人涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪的，应当将案件线索和相关证据材料移送公安机关，并依法进行立案监督。

《意见》还对拒不执行判决、裁定刑事案件的管辖、证据材料等作出规范。（杨健鸿）

来源：检察日报

责任编辑：张申