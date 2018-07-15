吉林一药企狂犬疫苗生产记录造假 涉事疫苗未上市

原标题：吉林一药企狂犬疫苗生产记录造假 国家药监局：涉事疫苗未流向市场

新京报快讯（记者许雯）国家药监局今日（7月15日）发布通告，称对长春长生生物科技有限责任公司飞行检查中，发现该企业冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等行为。记者获悉，所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，该企业狂犬疫苗生产已被叫停。

通告显示，国家药监局已要求吉林省食品药品监督管理局收回该企业药品生产质量管理规范（GMP）证书，责令停止狂犬疫苗的生产，全面排查风险隐患。

据了解，吉林省食品药品监督管理局调查组已进驻该企业，对相关违法违规行为立案调查。国家药监局派出专项督查组，赴吉林督办调查处置工作。本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。

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