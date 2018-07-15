这所“双一流”高校放大招：本科3年可毕业

原标题：改革了！本科3年可毕业，这所“双一流”高校放大招。。。

西北大学：今年新生学习年限将变为3至6年

据中国教育报报道，近日，西北大学召开本科教学工作会议，决定全面实施完全学分制。

西北大学校长郭立宏介绍，西北大学2018级新生入校后，学习年限将变为3至6年，在校期间将实施专业自主选择，可定制个性化学习计划，自由选择学习专业、课程和教师。

西北大学官网官微截图

完全学分制背景下，校院两级的实验、实践环境将大规模面向本科生开放，“同班不同学，同学不同班”现象将普遍出现。

专业自主选择 按学分毕业 按绩点授予学位

西北大学将坚持“以本为本、以生为本”，通过完全学分制改革，建立专业自主选择机制，建立

按学年注册

按学分收费

按学分毕业

按绩点授予学位的

学籍与学费管理机制，建立“以选课制—导师制为核心，以重修制、主辅修制、学分互认制等为辅助”的教学管理模式，深化教学、人事、财务、后勤和学生管理制度改革，完善教学管理及教学信息服务体系。

自主选课，西北大学不是第一家

“有时候去上一门课，你会发现全班的同学来自于全校不同的专业，甚至不同的年级。”

河南财经政法大学从2013级开始实施完全学分制，学生自由选修自身感兴趣的课程和喜欢的老师。

据东方今报2015年的报道，河南财经政法大学民商经济法学院2013级的学生段玉航和刘佳希的“个性”课表显示，每周15次课，两人只有3次课是重合的。全班57个学生57张不同的课表。

“说起来，这样的选课方法还真是有点‘任性’，有的老师因为课不吸引人，或者开的课程没特色，就开不了班。”刘佳希说，选课的时候，这样的选课方式，作为学生，更能合理安排时间，给自己定制一张“个性”课表。

截图来源：河南财经政法大学教务处官网

除了河南财经政法大学，部分高校学生也可自主选课：

广东外语外贸大学

截图来源：广东外语外贸大学官网

深圳大学

截图来源：深圳大学官网

华中师范大学

截图来源：华中师范大学教务处官网

你喜欢这种上课方式吗？

中国青年报（ID：zqbcyol 整理：张力友）综合自中国教育报（记者 冯丽）、西北大学（ID：northwest1902）、东方今报（记者 张静）、各校网站

责任编辑：张申