这所“双一流”高校放大招：本科3年可毕业

原标题：改革了！本科3年可毕业，这所“双一流”高校放大招。。。
西北大学：今年新生学习年限将变为3至6年
据中国教育报报道，近日，西北大学召开本科教学工作会议，决定全面实施完全学分制。
西北大学校长郭立宏介绍，西北大学2018级新生入校后，学习年限将变为3至6年，在校期间将实施专业自主选择，可定制个性化学习计划，自由选择学习专业、课程和教师。
完全学分制背景下，校院两级的实验、实践环境将大规模面向本科生开放，“同班不同学，同学不同班”现象将普遍出现。
专业自主选择 按学分毕业 按绩点授予学位
西北大学将坚持“以本为本、以生为本”，通过完全学分制改革，建立专业自主选择机制，建立
按学年注册
按学分收费
按学分毕业
按绩点授予学位的
学籍与学费管理机制，建立“以选课制—导师制为核心，以重修制、主辅修制、学分互认制等为辅助”的教学管理模式，深化教学、人事、财务、后勤和学生管理制度改革，完善教学管理及教学信息服务体系。
自主选课，西北大学不是第一家
“有时候去上一门课，你会发现全班的同学来自于全校不同的专业，甚至不同的年级。”
河南财经政法大学从2013级开始实施完全学分制，学生自由选修自身感兴趣的课程和喜欢的老师。
据东方今报2015年的报道，河南财经政法大学民商经济法学院2013级的学生段玉航和刘佳希的“个性”课表显示，每周15次课，两人只有3次课是重合的。全班57个学生57张不同的课表。
“说起来，这样的选课方法还真是有点‘任性’，有的老师因为课不吸引人，或者开的课程没特色，就开不了班。”刘佳希说，选课的时候，这样的选课方式，作为学生，更能合理安排时间，给自己定制一张“个性”课表。
除了河南财经政法大学，部分高校学生也可自主选课：
广东外语外贸大学
深圳大学
华中师范大学
你喜欢这种上课方式吗？
中国青年报（ID：zqbcyol 整理：张力友）综合自中国教育报（记者 冯丽）、西北大学（ID：northwest1902）、东方今报（记者 张静）、各校网站
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